Tras la apertura a las importaciones, crece la llegada de yerba mate desde Brasil y Paraguay

Tras la apertura de las importaciones crece el ingreso de yerba mate desde Brasil y Paraguay y ya superó un 30% el récord de 2020. Según datos del INDEC, en los primeros tres meses de año se trajeron al país 3,83 millones de kilos en 2024. En comparación, el costo del producto que entra desde países vecinos es de aproximadamente $1.250, mientras que los de origen nacional rondan los $1.800.La abertura de importaciones facilitó por un lado el rápido ingreso de divisas y por el otro eliminó la retención de Ganancias, lo que generó un incremento en la importación de yerba de países como Brasil y Paraguay durante el primer trimestre del año.Según datos que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), este crecimiento fue de 3,83 millones de kilos, lo que representa un 30% más de lo que ingresó en 2020, que rondó en los 3 millones. En ese año, producto de la sequía que afectó a yerbales de las provincias, generó que se abrieran las importaciones, por lo que en 2021 ingresaron 26 millones de kilos y en 2022, 20 millones de kilos.Sin embargo, con el tipo de cambio actual, estiman que poco a poco continúen aumentando mes a mes. El precio de la yerba de Brasil o Paraguay por kilo sale aproximadamente $1.250, y la de origen nacional ronda en los $1.800.El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ya no puede fijar los valores de la hoja verde que se vende a secaderos e industrias debido al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei, lo que desregula los precios del sector y podría generar más aumentos. El sector marcó que de esta manera, ya se encuentran en un "libre mercado".En diálogo con De Una, por C5N, el director de Producción del INYM, Marcelo Hacklander, alertó sobre las consecuencias de la desregulación del precio de la yerba: "En tal sentido, se refirió a los valores de los paquetes de yerba. "El precio por lo general era de un 10% a un 15% que se volcaba al precio de la materia prima, por ende con el precio que nos están pagando la hoja verde de $370, los paquetes de yerba no deberían pasar de los $3.700 o $4.000, cuando hoy el paquete ya supera en muchas marcas estos valores", expresó.En tanto, marcó que las compañías más importantes serán las principales beneficiadas ya que manifestó que"Más de un 40% del valor de cualquier producto en góndola significa impuestos, ¿entonces por qué no reducir el costo impositivo que tenemos en la producción en la industria nacional y hacerla competitiva? Nuestra yerba en Brasil vale el doble que la de ellos, ¿entonces por qué vamos a traer una yerba del extranjero e intentar meterla por un precio más barato?", agregó por otro lado, sobre la competitividad de la industria del país.