Sagasti apuntó fuerte contra Caputo: La plata de los jubilados estará en manos de alguien que le gusta la timba

En el marco del debate en comisiones, la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó la flexibilización tributaria y la reforma laboral que figura en la Ley Bases.“El plan de este gobierno es la. Este proyecto es la muestra de que no nos equivocamos”, sostuvo la legisladora mendocina.Y agregó: “Se beneficia a los evasores, se les saca las multas, las demandas penales, se crea un sistema de ‘blanqueo’ pero. Esto es una contradicción en esencia”.“Le dan beneficio a los empleadores y a los trabajadores, que estaban sin aportes, los castigamos”, manifestó.Asimismo, apuntó fuerte contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. “Técnicamente, se están manoteando el fondo de sustentabilidad, la plata de los jubilados.. Si hay alguien que le gusta la timba es ‘Toto’ Caputo. Se le permite invertir los fondos de los jubilados en activos riesgosos”.El debate por la Ley Bases en el Senado comenzó complicado para el oficialismo. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta. Desde Casa Rosada hablaron de "un error de tipeo".Por ese motivo, la Libertad Avanza tampoco podría cumplir con el ambicioso cronograma que se proponía emitir dictamen este jueves -el día del paro general convocado por la CGT y las dos CTA-. En este marco, el bloque de UP, además, pidió ampliar la convocatoria de los expositores (hasta ahora solo previstos miembros del Gobierno), lo que tuvo el respaldo del ex gobernador salteño y aliado del oficialismo, Juan Carlos Romero (Cambio Federal).Al planteo se sumó el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), que preside la comisión Asuntos Constitucionales. Mientras que los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco le exigieron al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, no apurar una sesión para aprobar las leyes durante la reunión que el bloque de senadores de la UCR tuvo a solas con el funcionario.Juliana Di Tullio (UP), incluso adelantó que oficializará el pedido de la convocatoria al plenario de las centrales obreras.