Ley de Bases: tercera jornada de debate en el senado con un oficialismo menos optimista en conseguir el dictamen

La Ley Bases en la Cámara de Senadores tendrá que esperar una semana más. En el debate en comisiones, la oposición logró que especialistas vayan a exponer sobre diferentes artículos del documento, los próximos martes y miércoles. En tanto, desde el Gobierno de Javier Milei son conscientes de que la iniciativa sufrirá modificaciones, por lo que tendrá que volver a Diputados para su revisión.En medio del segundo paro general que realiza la CGT durante los seis meses de gestión de Milei, los legisladores se volverán a reunir para seguir debatiendo tanto la ley Bases como el Paquete Fiscal, que fueron aprobadas en Diputados. La idea es que la semana que viene, el proyecto pueda tener despacho. En tal sentido, desde La Libertad Avanza aseguran que el tratamiento en el recinto se puede llegar a dar el 16 o 23 de mayo.”, manifestó un legislador libertario.El oficialismo cree que los principales cambios se van a producir en el paquete fiscal y no tanto en la Ley Bases, porque los gobernadores como los legisladores del interior del país ya han manifestado una serie de inquietudes en ese apartado. El encuentro de este jueves está pactado para las 10, en la que la comisión de Presupuesto y Hacienda retomarán la discusión sobre el paquete fiscal. Una vez que finalicen con este, seguirán la Ley Bases.En el Senado, y mientras se siguen concatenando los discursos, parece que ya no quedan dudas de que las normas sufrirán modificaciones. No hay un solo sector de la oposición que no presente cuestionamientos a algún punto de las normas. Aunque el la oposición kirchnerista va a ir por un dictamen de rechazo, lo más probable es que esa votación se pierda, y apunten a las modificaciones de la normal posición en donde cuenta con cada vez más apoyo.