¿Hay plata (para 2025)?: Rocca le presta Techint a los soldados de Milei para hacer política

lo que en realidad hace el Presidente es profundizar sus ya profundos vínculos con los sectores más cristalizados del empresariado más adinerado y poderoso del país, como Paolo Rocca y Techint, en una dinámica de intercambio de capital económico y político pensando en 2025





En lo personal, creo que el programa será exitoso. La Argentina necesita esto. Es muy importante para abrir nuevas oportunidades

Poco más de un mes después de aquello, Rocca realizó una acción política como las instalaciones de la Escuela Técnica Roberto Rocca, proyecto educativo del Grupo Techint, y el Centro Industrial de Tenaris en Campana

La Libertad Avanza inscribió en la Cámara Nacional Electoral a Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA, una constructora del grupo Techint, como aportante de $20 millones a su campaña en segunda vuelta

Pese a que sobreactúa - a veces - una inclusión de los empresarios nacionales en su peculiar concepto de "casta", Ahora, en una escuela que el empresario tiene - y lleva el nombre de su padre - como "proyecto educativo" y también llevarla a una de sus plantas de producción de acero. Nada es casual. La relación de quien es el segundo empresario argentino más rico del mundo - en verdad ítalo-argentino - con Milei tiene varios capítulos. Ya con Milei presidente, el mandamás de Techint profundizó el romance y hasta metió un funcionario clave en el Gobierno, clave para los intereses de su(s) rubro(s). Es que el Presidente echó al macristade la Secretaría de Trabajo como chivo expiatorio tras el escándalo por el aumento salarial para los altos funcionarios y el propio mandatario, y oficializó com reemplazante a mediados de marzo aex abogado del grupo empresario.Esperó cinco días Rocca para hablar: el CEO del grupo Techint participó de una conferencia sobre energía en Houston y dijo que el programa de MileiLa polémica por el brutal ajuste al sistema universitario en su conjunto, con énfasis en destruir el salario docente y no docente, pareció hacer un poco de ruido y sombra sobre la ministra Pettovello, a cargo del área educativa, ya que días después de la multitudinaria marcha federal sonó que Milei analizaba sacar la secretaría de Trabajo de su órbita de Capital Humano y convertirla en ministerio.El rumor indicaba que la jugada tenía empuje en las sombras de Rocca, lo cual tenía sentido en el marco de que sería Cordero quien pasaría de secretario a ministro. Al final no sucedió, o al menos no todavía. El CEO multimillonario es un pulpo: también le puso Milei al presidente de YPF,, y se aseguró en la compañía otras posiciones claves como la de Nicolás Gallino que ocupa el asiento de vicepresidente de Infraestructura.Tal como en la primavera del macrismo, cuando Rocca se laureaba junto a Mauricio Macri y sus anuncios de lluvia de inversiones y dólares, pero para los Estados Unidos de Donald Trump , este tiempo para el empresario ítalo-argentino es libertario.Poco después de colocar a Cordero como secretario de Trabajo, lugar clave para impulsar la reforma laboral que ahora tiene media sanción e interesa al CEO de Techint, fue uno de los principales oradores de la tercera jornada del CERAWeek, la megaconferencia de energía que se realizó durante marzo en Houston.Rocca no recurrió a atajos ni a alusiones implícitas o giros discursivos para defender el programa económico de la Casa Rosada. "La Argentina viene de una situación económica extremadamente difícil desde el final del mandato de Alberto Fernández. En las elecciones la mayoría de la gente optó por un cambio profundo y el nuevo presidente, elegido con un 56% de los votos, cuenta con un gran apoyo", afirmó."Es un presidente particular. Lo han visto en su intervención en Davos. Pero el punto central es que su programa económico suena a lo que la Argentina necesita, como la reducción del déficit fiscal y del gasto público del 40% al 25% y una liberalización del mercado", arengó Rocca frente a más de 800 directivos de la industria energética global.Y sintetizó: “El país se encuentra en una situación muy difícil, con una recesión y una inflación muy alta. Ahora, la inflación fue bajando, casi a la mitad.”.Mientras Rocca elogiaba a Milei en EEUU, tenía conflictos en su planta de Campana, donde este miércoles paseó con Pettovello. En aquel entonces esa sede de la UOM junto a otras se manifestaron y pararon en esa, primero frente a la planta de Tenaris, perteneciente a Techint, y luego en el centro, en reclamo de una actualización salarial.Para finales de marzo y tras la decisión de Acindar de parar su producción y suspender de manera rotativa a 1700 trabajadores debido a la caída en la comercialización, la UOM denunció que el Grupo Techint “extorsiona” a las grandes empresas del sector para que no cierren un acuerdo paritario con el gremio. Así lo reveló el titular de ese sindicato,. Rocca, en aquel entonces, salió a hablar y, sin sorprender, acusó a las protestas de "políticas".“Estamos convencidos de que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas. Es un orgullo para nosotros haber recibido a la ministra y poder mostrarle este proyecto educativo que fue pensado para nuestra comunidad”, dijo el presidente del Grupo Techint según difundió la cartera de Pettovello, responsable de la educación nacional, desde donde ajusta a las unviersidades públicas.El gesto político no parece casual, si se piensa que 2025 es año electoral. Es queLo saben Milei y más aún Rocca: días antes del balotaje contraMientras con la gestión deTechint cerraba un gran año económico para sus arcas y Milei anunciaba la eliminación de la obra pública que criticaba la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Rocca demostraba que elegía lo que sea antes que peronismo: en la primera vuelta había apoyado acon mucho más ímpetu dinerario, $56 millones, y ya sin la "Piba" como alternativa, le giraba recursos al aspirante libertario. Jugó pleno.Así las cosas, la incógnita es 2025 y las elecciones legislativas que, según el propio presidente, son claves para que sus reformas avancen en el Congreso sin los escollos que viene encontrando hasta ahora.Si Rocca jugó pleno a todo lo que se oponga al peronismo en 2023 y le puso su plata a Milei, para luego colocar hombres de sus filas en la gestión libertaria, todo está dado para que sus millones se conviertan en fondos de campaña de La Libertad Avanza.