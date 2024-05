Choque y descarrilamiento de dos formaciones del Tren San Martín: no hay heridos de gravedad

#AHORA | Descarriló un tren de la línea San Martin en Palermo. Los bomberos de la Ciudad trabajan en el lugar. Una formación con pasajeros habría chocado a otra que iba vacía. pic.twitter.com/SawZgFpViJ — Nueva Ciudad (@nciudad) May 10, 2024

Una formación de trenes de línea San Martín chocó este viernes con una locomotora y un coche furgón vacío sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. En el lugar trabajaron bomberos y personal del SAME quienes evacuaron la formación y trasladaron a 30 heridos.", informó el director del SAME,quien confirmó que el vagón fue peinado por los perros de bomberos y ya no hay personas atrapadas en la formación.Sobre los pacientes con código verde señaló que fueron tratados por personal del SAME en el lugar sin trasladarlos. "", informó.Previo a las declaraciones de Crescenti, también habló con la prensa el jefe de Gobierno porteño,, quién se trasladó al lugar ante el accidente. "De los 90 asistidos 30 tienen código rojo, hay un personal policial de la ciudad que también estaba en la formación y fue trasladado. Ha evolucionado la cantidad de pacientes de amarillo y rojo como es normal", explicó.El incidente ocurrió a las 10:31 de este jueves, cuando una formación de pasajeros colisionó contra otra que transportaba material ferroviario. El choque ocurrió en "el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta", informó Trenes Argentinos.Tras la colisión, rápidamente, el SAME y los bomberos desplegaron un fuerte operativo en el lugar. Los heridos fueron trasladados a los hospitales Hernández, Pirovano y Rivadavia al ser declarados en "Alerta Roja". Al lugar asistieron dos helicópteros para trasladar pasajeros con lesiones de gravedad.Trenes Argentinos informó que el servicio se encuentra interrumpido.-NOTICIA EN DESARROLLO-