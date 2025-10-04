21.10.2025 / Locales

Espinoza recorrió el nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en San Justo

El Departamento de Licencias de conducir de La Matanza fue diseñado con infraestructura moderna e híper funcional para ofrecer una mayor agilidad, comodidad y eficiencia a los vecinos que se acercan a realizar los trámites del registro de manejo.




El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo. El edificio ofrece espacios diseñados para una mejor atención integral, con el objetivo de favorecer la experiencia de las y los usuarios.

“Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia de conducir en menos de 1 h y media y en un lugar modelo para Argentina”, afirmó Espinoza.

“Este nuevo edificio consta de dos plantas, más de 2.000 metros cuadrados, es muy cómodo y tiene una sala de espera hermosa en un espacio amigable. Además, tiene la pista de prueba aquí mismo para una mayor agilidad y eficiencia, y también una plaza de juegos para que usen los más chicos mientras los adultos hacen el trámite”, detalló el intendente. 

El edificio cuenta con un área destinada a las impresiones y entregas de licencias; un aula equipada para exámenes teóricos; la sucursal de Banco Provincia Pagos para facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 10 boxes de atención simultánea al público; dos amplias salas de espera; consultorios médicos para la evaluación de aptitudes y una pista de maniobras diseñada específicamente para las pruebas prácticas.

“En La Matanza, además, hoy podemos sacar muy rápidamente los turnos para nuestra licencia de conducir ingresando a la página web del Municipio”, explicó Espinoza y finalizó: “Estamos muy felices de contar con este edificio hermoso, confortable, con toda la modernidad y la última tecnología, que mejora y facilita la gestión de servicios tan importantes para toda la comunidad”.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

4

Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal

5

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

Más notas de este tema

La Justicia ordenó a ANDIS restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas en todo el país

18/10/2025 - Judiciales

La Justicia ordenó a ANDIS restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas en todo el país

A contratiempo, trabajadores caninos buscan formalizar el sector: Queremos una reforma laboral, pero que incorpore a todos

08/10/2025 - PROYECTO DE LEY

A contratiempo, trabajadores caninos buscan formalizar el sector: Queremos una reforma laboral, pero que incorpore a todos

García Cuerva criticó a Espert y lamentó el triple femicidio: Cuando el Estado se retira de los barrios, avanza el narcoestado

04/10/2025 - DECLARACIONES

García Cuerva criticó a Espert y lamentó el triple femicidio: Cuando el Estado se retira de los barrios, avanza el narcoestado

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.