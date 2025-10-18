29.10.2025 / Controles

El Ministerio de Seguridad anunció una "alerta máxima en las fronteras" tras la escalada de violencia narco en Río de Janeiro

La ministra Patricia Bullrich explicó que intensificarán los controles en la triple frontera de los ciudadanos brasileños que ingresen al país y descartó la posibilidad de aumentar el número de efectivos en los pasos.




La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que activará una alerta máxima en las fronteras por los hechos de violencia que se desarrollaron en Río de Janeiro, Brasil, en un operativo policial contra narcos en una reconocida favela.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase en aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar por la centralidad del conflicto en Río”, indicó Bullrich ante la prensa acreditada en la Casa de Gobierno.

Asimismo, la ministra explicó que intensificarán los controles en la triple frontera de los ciudadanos brasileros que ingresen al país, y descartó la posibilidad de aumentar el número de efectivos en los pasos. “Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, sintetizó.

Aún sin mayores precisiones, la cartera que lidera Patricia Bullrich coordinará con la Dirección Nacional de Migraciones lo que definió como “un sistema de alertas”, con el objetivo de maximizar los requisitos de supervisión en los ingresos de los ciudadanos del país lindante.

“Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”, alertó la funcionaria.

Hasta el momento, el conflicto en una de las ciudades más populosas de Brasil tomó relevancia internacional, luego de que la Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmara al menos 132 muertes, a raíz de la operación policial desplegada en los barrios de Penha y Alemao, azotados por el Comando Vermelho.

