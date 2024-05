El Gobierno describió el paro general de la CGT como el más débil de la historia

El Gobierno habló el día después del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y lo definió como "el más débil de la historia". Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien aprovechó la conferencia de prensa para comunicar datos provistos de un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME)."Fue el paro más débil de la historia, solamente hubo un 30,5% de adhesión en el AMBA según CAME y que el 48% del transporte público funcionó con normalidad", comentó Adorni. A la misma vez, se refirió a la actividad comercial, por lo que enumeró que "el 90% comercio minorista funcionó y el 76,6% de las Pymes siguieron activas".El portavoz también hizo hincapié en la línea 134, número habilitado para recibir denuncias. Al respecto, el funcionario aseguró que los reportes fueron "miles". Así las cosas disparó contra los gremialistas y comentó: "Los fundamentalistas del atraso no pueden convencer a nadie y necesitan del apriete y la amenaza para arruinarle el día al trabajador".Luego, se pronunció sobre la Ley Bases y manifestó: "Son inexplicables las ausencias de senadores kirchneristas. Es real que la Ley Bases va a privatizar empresas deficitarias, eliminará fondos fiduciarios y multas laborales, lo que ataca a la complejidad de los empleadores para contratar gente. No nos sorprende que las ausencias estuvieran representadas por kirchneristas".El secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el ministro de ese área en la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, se cruzaron este jueves en un canal de streaming y en las redes sociales con motivo del paro general convocado por la CGT.El funcionario del gobierno de Javier Milei minimizó la medida de fuerza al señalar que "el acatamiento es muy difícil evaluarlo cuando hay tanto apriete" y denunció que han constatado "bloqueos en algunas empresas, pedradas a vidrios de colectivos, miguelitos en la gomas de los colectivos"."Salir a agredir a los trabajadores que están haciendo uso del máximo derecho que tiene un trabajador que es el de trabajar, la verdad que no se entiende la actitud de los sindicalistas. Lo mismos que dicen defender las empresas pelean y luchan por las empresas del estado con las pérdidas millonarias que le están generando con un paro que no tiene ningún tipo de sentido", agregó Mogetta.Posteriormente le respondió el funcionario del gobierno de de Axel Kicillof. "Es muy triste llegar a una instancia así por una cuestión de mantener el cargo. Tira datos totalmente fuera de la realidad. No hay un 40 por ciento de líneas trabajando. Si vamos a analizar el corte de boletos, no llega a un 3 por ciento de un día habitual", remarcó D'Onofrio.Fue entonces que Mogetta replicó a través de la red social X: "Lo lamentable es un ministro de Transporte defendiendo un paro de transporte. Jorge D’Onofrio deberías trabajar por garantizar el servicio a los usuarios y no para seguir engordando sindicalistas patoteros que atacan a los trabajadores que deciden trabajar".La discusión siguió escalando. El ministro bonaerense remató: "Si Franco Mogetta cree que es una vergüenza mi desempeño como ministro de Transporte, habría que preguntarle qué significa haberle quitado a su provincia y a todo el país el Fondo Compensador del Transporte".