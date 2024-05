Con el objetivo de desarticular un nuevo paro de colectivos, la UTA y las cámaras empresarias se reunirán esta semana

Tras la posibilidad de un nuevo paro, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) protagonizará una nueva reunión este martes con los representantes de las empresas para avanzar en un acuerdo salarial.Se trata de una reprogramación del pasado jueves 17 de mayo que debió reagendarse sorpresivamente en plena alerta de paro de transporte en el AMBA. Los representantes sindicales aspiran a conseguir un aumento en el salario básico de alrededor de los 700.000 pesos.En los últimos días, la administración libertaria convalidó un aumento del 39% en los subsidios que reciben las empresas de colectivos dado que decidió mantener congelados el precio del boleto.El secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció que “posiblemente en los próximos meses tengamos que avanzar en un incremento, lo estamos estudiando, todavía no tenemos una fecha precisa”. Aún no hay novedades de la nueva suma.A pesar de que la medida apuntó a destrabar la paritaria, una nueva medida de fuerza está en estudio. Las empresas anticiparon que, de no haber un incremento que contemple los salarios, el combustible y los insumos, habrá reducción en la frecuencia.