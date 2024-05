Choque de trenes en Palermo: el Gobierno decreta la "emergencia ferroviaria" pese a su propio ajuste

el Gobierno nacional declaró la emergencia ferroviaria con el objetivo, según explicó el vocero Manuel Adorni, de disponer de la administración de fondos para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo con el robo de cables o los daños en la infraestructura

Tras el choque de trenes en la línea San Martín que se produjo este último viernes en Palermo,La decisión es llamativa,, mediante un informe enviado al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Patricio Gilligan, a la Secretaría de Transporte que conduce el cordobés Franco Mogetta y también a Mauricio González Botto, funcionario de la Jefatura de Gabinete de la Nación que tiene a cargo el área donde se analiza la situación de cada unas de las empresas estatales que el Gobierno tiene previsto dejar en manos privadas.Sin embargo, Adorni habló este lunes en su conferencia de prensa habitual, anunció la declaración de la "emergencia ferroviaria" pero aclaró que no tiene que ver con lo ocurrido sino con un informe de la CNRT. "Nos encontramos con una deuda de algo más de USD 100 millones", lanzó.Los datos, no obstante, arrojan que la falta de inversión en el sistema ferroviario por parte de Trenes Argentinos es un dato concreto. La empresa funciona actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.Según las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas analizadas por el área de Justicia Fiscal de la organización no gubernamental Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el recorte fue del 60% en los primeros cuatro meses de 2024 respecto del mismo período del año anterior.La sociedad estatal más recortada por la gestión de Javier Milei fue la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, con un 92% de reducción. Y, entre otras obras pendientes, está una licitación para la electrificación de la línea San Martín con un préstamo del BID, anunciada en 2017, que sigue sin adjudicación.Según la nota que avisó al Gobierno sobre las consecuencias del ajuste una semana antes del choque que dejó casi un centenar de heridos, la falta de fondos complicaba el arreglo del material rodante, frenaba licitaciones como la que iba a servir para renovar locomotoras en el San Martín y dejaba paralizadas las compras de insumos y hasta la contratación de servicios médicos, como aquellos necesarios para atender a los pasajeros y a los empleados de servicios de seguridad en trenes y estaciones, entre otros.En la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que se ocupa del mantenimiento y de las tareas de infraestructura, hubo más de 100 despidos en marzo. SOFSE, con un recorte del 56%, fue una de las ramas de Ferrocarriles Argentinos más afectada.