En lo que lleva el Gobierno de Milei, los medicamentos más utilizados por los jubilados aumentaron un 157%

En los meses que llega el Gobierno de Javier Milei, el precio de medicamentos más utilizados por personas mayores registró incrementos significativos y en 6 meses, los fármacos que utiliza habitualmente por este grupo etario, principalmente jubilados y pensionados, se remarcaron un 157%, superando la inflación de ese mismo período.Los números salen a partir de un informe emitido sobre la evolución de precios de los medicamentos más consumidos por las Personas Mayores en Argentina publicado por CEPA, CEPPEMA y ALGEC que detalló el “raid de aumentos de los medicamentos”: a finales del mes de noviembre se registró una suba del 25,7%, en diciembre el incremento alcanzó 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15,0%, en marzo al 8,4% y en abril al 2,5%.Esto es, en 6 meses, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente remarcaron sus precios en 157%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período (133,6%, considerando 8,9% para abril según REM de BCRA). Según el estudio, dentro del aumento generalizado del 2,5% en marzo que sufrió la canasta de medicamentos, se destacan la suba del 11,0% en promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron. Por encima del promedio se perciben subas mensuales de hasta 17,6%.Un dato arroja que el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 477%. Entre esos 10 productos se encuentran el IBUPIRAC 600 MG que es uno de los antiinflamatorios no esteroideo (AINE) más utilizado para combatir dolores y fiebre, que aumentó 548% y Aspirina Prevent, un antiagregante plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, que aumento 564%.En este contexto, los economistas afirmaron que “los precios con cobertura de PAMI resultan ser un elemento fundamental para el cuidado de los ingresos de las personas mayores”. Sin embargo, apuntaron que “sus precios también sufrieron un sensible ajuste en los últimos meses, aunque menor al de PVP general”. “En noviembre los precios con cobertura de PAMI ajustaron 14,5%, en diciembre, aumentaron 15,6%, en enero lo hicieron en 33,8%, en febrero mantuvieron su precio, en marzo volvieron a ajustar un 19,4% y en abril un 16%. Es decir, acumularon 145,3% de aumento”, detallaron.- Noviembre: Los precios subieron un 25,7%.- Diciembre: El incremento alcanzó un 40,9%.- Enero: Se sumaron un 13,6% más.- Febrero: Ajustaron al 15,0%.- Marzo: Experimentaron un aumento del 8,4%.- Abril: El incremento fue del 2,5%.En total, en tan solo medio año, los medicamentos esenciales para las personas mayores remarcaron sus precios en un 157%, superando ampliamente la inflación general del mismo período (133,6%).ASPIRINA PREVENT de $ 841,84 $ a 5.587,53 aumentó un 564%; IBUPIRAC 600 MG de $ 1.529,37 a $ 9.915,83 aumentó un 548%; TRASTOCIR de $ 4.906,25 a $ 31.072,06, un 533%; DAFLON 500 de $ 9.069,02 $ a 55.367,53, un 511%; OPTAMOX DUO de $ 3.009,09 a $ 18.017,48, un 499%.Le sigue LASIX qué paso de $ 5.600,91 a $ 32.281,94, aumentando un 476%; MICARDIS de $ 12.703,93 a $ 65.712,19, un 417%. TRAPAX de $ 1.783,45 a $ 9.087,75, un 410%; ASOTREX de $ 16.181,62 a $ 82.428,64, un 409%; DERRUMAL 300 de $ 7.230,08 a $ 36.540,32, un 405%. De esta manera, los principales medicamentos utilizados por personas mayores aumentó interanual (de abril 2023 a abril 2024) un promedio de 477%.