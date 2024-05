Mayra Mendoza defendió el llamado a elecciones del PJ PBA y cuestionó la postura "Gata Flora"

La intendenta de Quilmes y titular de la Secretaría de las Mujeres del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, defendió el llamado a elecciones que realizó el presidente del partido, Máximo Kirchner, durante la mañana del lunes, pero también cuestionó las voces que desde el peronismo criticaron la convocatoria

"Piden democratizar los ámbitos y cuando está la definición política de hacerlo también se quejan. Son la Gata Flora”

“El llamado a elecciones es algo que Máximo siempre mantuvo. Cuando la mayoría de los intendentes le pidieron que se haga cargo del partido, él quería llegar a presidirlo, pero luego de un proceso de elección de los afiliados. Por eso se volvió a abrir, como hacía muchos años no sucedía, las afiliaciones en el PJ y como lo han pedido algunos compañeros afiliados en el Congreso Nacional, que haya una renovación de autoridades”, destacó la jefa comunal.En ese sentido analizó comoy advirtió que, además, va"Hubo varios compañeros que lo han dicho y me parece que es el momento. Máximo lo había expresado en el consejo en reuniones anteriores, y creo que es necesario para que nadie piense que es un acuerdo de cúpulas, y que elijan los afiliados”, añadió.Además, Mendoza pidió que la estructura partidaria a nivel nacional siga el mismo camino e instó a que se exprese contra el proyecto "ómnibus" de: "Espero que el PJ nacional, además de discutir su vida interna, inste a los senadores a votar contra la ley bases para defender al país”.Consultada acerca de quienes podrían ser candidatos, la presidenta del PJ Quilmes respondió: “Creo que todos los que pidieron elecciones se tienen que presentar”., advirtió, tras recordar que el intendente de Esteban Echeverría "Fernando Gray fue al Consejo Nacional del PJ y dijo que quería elecciones".En ese sentido, insistió: “Ahora habrá que escuchar a aquellos que quieren o que habían pedido conducir el PJ y que habían señalado al actual presidente un montón de cosas, no solamente que manifiesten la voluntad de ser, sino para qué y qué contenido le van a dar a este partido. El PJ hoy tiene reuniones de consejo, tiene formación, hay una JP que activa, que hay actividades territoriales en los distritos”."Nos parece sano que las nuevas autoridades sean elegidas a partir de una elección de sus afiliados. Ahora veremos todos los compañeros y compañeras que se quieran presentar para poder tener un mejor partido y poder representar mejor a la gente, poder plantearles una alternativa a este desastre que está haciendo Milei con la economía, rompiendo el tejido social y productivo”, afirmó.En igual sentido, sostuvo que como jefa comunal y presidenta del Partido Justicialista de Quilmes también es necesario "transitar el mismo proceso" y llamar a elecciones "en los PJ locales"., manifestó Mendoza.En referencia a la falta de financiamiento del Estado Nacional a las provincias y a los municipios, Mayra expresó: “Acabamos de escuchar como el Gobierno Nacional ha desfinanciado el FONADI, el FOFOFI y diferentes fondos a la provincia de Buenos Aires. Y esto por supuesto es un detrimento en las capacidades que tiene el Estado para poder resolver los problemas de la gente desde la crueldad, desde la insensibilidad, sin respetar las leyes, con una conducta completamente antidemocrática. Lo que está haciendo Milei es destruir: el tejido social, el productivo, las capacidades del Estado. Creo que el único que ve con buenos ojos lo que está haciendo Milei, este plan de ajuste que está llevando adelante, es el Fondo Monetario Internacional. El Partido Justicialista en ese sentido tiene un rol clave y los afiliados tienen que expresarse para que los mejores y las mejores compañeras y compañeros puedan representar ese PJ”.