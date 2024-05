Tras el delay con la Ley de Bases, el Gobierno evalúa posponer el Pacto de Mayo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se mostró confiado en que el plenario de comisiones del Senado tendrá "definido el dictamen final" de la Ley Bases este martes y adelantó que el Gobierno evaluará la posibilidad de postergar el Pacto de Mayo en caso de que el proyecto no se apruebe antes del sábado 25., explicó.afirmó Francos este martes en diálogo con Radio Rivadavia. Sin embargo, aclaró que desde el momento de la firma "pasa una semana hasta el tratamiento en el seno de las comisiones", lo que complica los planes del Gobierno de tener aprobada la Ley antes del Pacto de Mayo.Además sostuvo que “somos proclives para terminar esto el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante. Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”., amplió.El Senado retomará las deliberaciones sobre la ley Bases, tras haber convocado a un cuarto intermedio en el plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales. El encuentro está previsto para las 14 de este martes. La ley Bases, iniciativa clave de la administración de Javier Milei, intensificó las tensiones entre el oficialismo y la oposición, revelando la polarización y las complejas negociaciones dentro de las cámaras legislativas.El senador nacional de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala manifestó confianza en la capacidad de su bloque para asegurar los votos necesarios ya que afirmóEn tanto, la legisladora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio centró su crítica en el artículo 31 de la ley, que establece que la ausencia de respuesta estatal en un plazo determinado se traduce en una aprobación tácita de proyectos privados, lo cual podría tener consecuencias significativas en áreas como la adquisición de tierras ferroviarias.El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo que convocó el presidente Javier Milei para dentro de dos semanas en Córdoba y ya son cinco los mandatarios provinciales que anticiparon que no formarán parte de la iniciativa.De esta forma, hasta el momento cinco mandatarios provinciales, todos ellos del peronismo, ratificaron que no serán de la partida:. Kicillof sostuvo este lunes, durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata junto a intendentes, que el Gobierno nacional "está incumpliendo" sus obligaciones con la provincia que administra y remarcó que "hubiera concurrido si se dignaran a dar lo que corresponde".