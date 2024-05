Empresarios PyME protestan frente al Congreso en contra del RIGI

Empresarios agrupados en Industriales Pymes Argentinos (IPA) se manifiestan en la mañana del martes frente al Congreso en protesta contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Es una competencia desleal injusta para el sector", aseguró Daniel Rosato, titular de la entidad, y anticipó:Los manifestantes se concentraron en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, donde buscan llamar la atención de los senadores y presentarles un petitorio con sus reclamos. "Estamos muy preocupados porque el RIGI es una competencia desleal injusta para el sector pyme industrial del país. Son incentivos a las grandes inversiones, de forma desproporcionada, donde los grandes inversores tienen facilidades que las pymes no tenemos. Tienen incentivos, quitas impositivas, cero arancel para importar todo lo que quieran, nuevo, usado, repuestos, y también cero derechos para exportar", criticó Rosato, en diálogo con C5N.El empresario comparó la situación con el escenario de Estados Unidos., planteó."Acá, todo lo contrario. Le estamos dando la posibilidad a aquellos que no son preexistentes, que no están hoy en la Argentina, a que puedan venir con arancel cero. Es una desprotección total que va a significar, para fin de año, el cierre de más de 10 mil industriales y más de 300 mil puestos de trabajo. Todo lo que venimos advirtiendo desde enero está pasando y estamos advirtiendo ahora al Gobierno que esta medida de abrir las importaciones de forma indiscriminada está dejando el cierre de más de una pyme por día".Rosato anticipó que, de aprobarse el RIGI, antes de fin de año", cuestionó.", concluyó.