Renunció el director nacional de los Registros del Automotor por el ajuste y las idas y vueltas del Gobierno

el abogado Rodrigo Puértolas renunció a ese cargo tras la aplicación de un brutal ajuste en el sector por parte del gobierno de Javier Milei

Sólo dos meses pasaron luego de haber sido designado extraoficialmente como titular de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA), peroLa confirmación llega de fuentes del sector registral a Noticias Argentinas e Infobae. Puértolas no llegó a ser designado oficialmente como director nacional, pero se desempeñaba en esa función desde marzo, a la espera de que el Poder Ejecutivo lo formalizara en el cargo.De hecho, ejercía desde la toma de decisiones, incluso con algunas políticas específicas para el sector desde lo técnico, pero las resoluciones y disposiciones de la DNRPA que se publicaron en el Boletín Oficial desde la asunción de Milei llevan las firmas de dos funcionarios históricos de ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia: Mónica Cortes y Martín Pennella.El marco de la decisión del ahora ex funcionario tiene que ver con la reducción en un 40% la cantidad de Registros del Automotor que operan en el país, sumada a que desde octubre los encargados de esas oficinas no reciben aumento en sus ingresos -inclusive para solventar los gastos de la actividad.También figura en carpeta del Gobierno la reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional. Las idas y vueltas también generaron disconformidad, por ejemplo la eliminación de la cédula azul, que al final no se quitó del todo sino que se reemplazó por otro trámite.Puértolas, como otros funcionarios actuales, no tenía ningún vínculo con La Libertad Avanza y provenía de la gestión anterior. En términos políticos, su origen es el PJ porteño. En los últimos meses, había mostrado como parte de un espacio, Peronismo Futura, que buscaba disputar una interna contra el resto del peronismo en unidad.Sin embargo, las versiones indican que su elección por parte del gobierno de Milei llegó de la mano de un hombre de la mesa más chica del Presidente:En los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, estuvo a cargo de Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUSE).Para la gestión de Milei, Puértolas no había sido la primera opción para comandar la DNRPA. Pero una vez que fue el elegido, pese a no tener el nombramiento formal, terminó siendo director nacional en los hechos.Disconforme con las decisiones oficiales, comenzó a condicionar su continuidad. Este lunes, finalmente, citó a varios funcionarios de la DNRPA y les comunicó su salida.La salida de Puértolas exhibe la resistencia que generaron los cambios intempestivos y con idas y vueltas que anunció el Gobierno y que ponen en duda la operatividad del sistema. En los últimos días se presentaron decenas de amparos en todo el país, además de renuncias de encargados e interventores. No todas fueron aceptadas.En cuanto a las presentaciones judiciales, buscan modificar la decisión oficial de frenar los aumentos que se habían otorgado a mediados de abril. Ya hubo este tipo de acciones en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, y en varias provincias del Norte.