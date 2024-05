Aumentaron los valores de los peajes de Panamericana y Acceso Oeste

La Dirección Nacional de Vialidad oficializó los nuevos valores de los peajes de la Panamericana y Acceso Oeste tanto para la hora pico como para los horarios en los que circulan menos vehículos. Según detallaron, el aumento comenzará a regir a partir de este sábado 18 de mayo. A través de la Resolución 197/2024 publicada en el Boletín Oficial se aprobaron los cuadros tarifarios para la Autopista Panamericana, que se encuentra bajo la concesión de Autopista del Sol S.A., y para Acceso Oeste, cuya administración depende del Grupo Concesionario del Oeste S.A.Se trata de un aumento del 100% para los peajes de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, que se suma al incremento del 200% dispuesto a finales de abril para la Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y los corredores nacionales. En el documento oficial, Vialidad argumentó la suba explicando que, “debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las Concesiones”.Peajes: tarifas en Panamericana desde el 18 de mayo• Motos: $300 en hora pico y $250 en hora no pico• Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $600 en hora pico y $500 en hora no pico.• Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.• Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.• Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1800 en hora pico y $1500 en hora no pico.• Vehículos de 5 o 6 ejes: $2400 en hora pico y $2000 en hora no pico.• Vehículos de más de 6 ejes: $3000 en hora pico y $2500 en hora no pico.Cuánto cuesta el peaje en Acceso Oeste desde el 18 de mayo• Motos: $300 en hora pico y $250 en hora no pico• Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $600 en hora pico y $500 en hora no pico.• Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.• Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1200 en hora pico y $1000 en hora no pico.• Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1800 en hora pico y $1500 en hora no pico.• Vehículos de 5 o 6 ejes: $2400 en hora pico y $2000 en hora no pico.• Vehículos de más de 6 ejes: $3000 en hora pico y $2500 en hora no pico.Es válido aclarar que la hora pico se considera de lunes a viernes en ambos sentidos la franja horaria de 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00. En tanto, para los sábados, domingos y feriados la hora pico es de 11:00 a 15:00 en sentido a provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.Los peajes de Panamericana (Acceso Norte)Debenedetti, Márquez, Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar.Los peajes de Acceso OesteRepública, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, General Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján.