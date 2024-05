Kicillof y Pullaro volvieron a mostrarse juntos con críticas a Nación y firmaron un nuevo convenio contra el narcotráfico

Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro volvieron a compartir un acto juntos en la provincia litoraleña, desde donde pusieron en valor el federalismo y deslizaron críticas al presidente Javier Milei.Kicillof y Pullaro firmaron un convenio de cooperación y asistencia recíproca para la persecución de delitos complejos y crimen organizado -haciendo hincapié en el narcotráfico-, y valoraron el intercambio de recursos humanos y materiales."Veníamos trabajando en la comprensión de que es un fenómeno que afecta a las provincias y que es una metodología, un modo de organización de bandas que actúan en estos territorios", señaló Kicillof, al tiempo que agregó que estaba "destinado al fracaso combatiéndolos como si fueran exclusivos de cada provincia".En ese orden, valoró que este es "un avance más, una institucionalización de una articulación de acciones entre las provincias" y que es una fase superior dado que tiene que ver con compartir información de inteligencia."Es un tema complejo, tiene naturaleza mundial. En la Provincia avanzamos mucho, tenemos un plan que involucra cuestiones legales, lo hemos hablado con la ministra Bullrich. Necesitamos de inmediato avanzar todavía más. Es obvio que, el problema lo vamos a tener igual. Aún existiendo desacuerdos con cuestiones políticas, en esto no podemos tener diferencias. Hay que dar soluciones", subrayó.Acto seguido, Kicillof agregó que con Pullaro tienen "una idea compartida en cuanto al federalismo" dado que representan a dos provincias que preexisten a la formación del Estado nacional."Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en momentos donde está en duda qué tipo de federalismo queremos.en algunos temas, expresarlo y resolverlos. Nadie se va a salvar solo", sentenció.Por su parte, Pullaro expresó: "Destaco y agradezco el acompañamiento y la preocupación de la Provincia de Buenos Aires. El respaldo lo tuvimos de la Nación y otros gobernadores, pero Kicillof además puso a disposición recursos logísticos y humanos. Los móviles que se usan en Rosario fueron comprados con recursos bonaerenses".En ese punto, puso reparos ante las fuertes críticas que hicieron dirigentes de la UCR y del PRO por el envío de materiales. "Vi, por eso quiero agradecerle sinceramente porque lo que él hizo es entender que hay momentos donde las divisiones políticas no tienen sentido", planteó."Kicillof no solo acompañó simbólicamente, sino con recursos en momentos muy difíciles.porque están por llegar nuevos móviles. Creo que quedó muy claro con esa determinación: en la pelea, en la lucha contra el narcotráfico no hay diferencia política. En esa pelea estamos del mismo lado", dijo Pullaro.En otro orden, celebró que "continúe, que no sea algo de la coyuntura", en tanto que planteó que "lo que hacemos es hasta más importante que lo que se vio en estos años porque este convenio de cooperación significa que estamos dispuestos a llegar al hueso. Le agradezco profundamente ante todos los vecinos de Santa Fe. No lo vamos a olvidar, vamos a estar a la altura de las circunstancias", cerró.