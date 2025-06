Tras filtrarse un polémico audio que vincula a un intendente tucumano con el narcotráfico, Jaldo anunció su reemplazo

El intendente tucumano de Juan Bautista Alberdi, Luis “Pato” Campos, protagonizó un controversial episodio tras la difusión de una conversación con el empresario Roque “Chipi” Giménez en donde daría señales de estar implicado en el narcotráfico. A pesar de haber admitido que la voz es suya, a la vez en que negó tener relación con delitos de esa índole, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, lo desplazó del cargo y designó a un interventor en el municipio.El audio, que data de aproximadamente un año atrás, se viralizó esta semana y desató una crisis institucional en Juan Bautista Alberdi. En el audio, Giménez le reclama al intendente: “¿Quién me va a devolver los 16 millones de pesos que me llevaron?”, en referencia al robo sufrido en el obrador del mercado municipal. El propio Campos reconoció que es su voz la que se escucha, pero negó cualquier nexo con el narcotráfico y cuestionó la legalidad de la grabación: “Grabar a alguien sin su consentimiento es ilegal”.“Voy a dejar que la Justicia avance en la investigación. Soy el principal interesado en que esto se resuelva”, expresó el intendente. Además, detalló que “hay un detenido en la causa de apellido Campos, yo soy de apellido Campos, pero no tengo nada que ver”. “Se lo dije al Gobernador: no voy a renunciar. El pueblo de Alberdi está conmigo”, afirmó.Tras la viralización del audio, el Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial de Concepción ordenó allanamientos simultáneos en dos domicilios relacionados con Giménez: su vivienda en el barrio 111 y el ex mercado municipal que figura como su domicilio legal. En la casa, la policía secuestró celulares, documentación y un DVR del sistema de videovigilancia; en el ex mercado no se hallaron elementos relevantes. La denuncia fue presentada por el jefe Joaquín Girveau.Jaldo rápidamente tomó cartas en el asunto, y fue tajante al referirse a posibles vínculos con el narcotráfico. “Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional los vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad. En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna”, sentenció.El mandatario provincial también vinculó el caso con el hallazgo reciente de droga: “No es casualidad que un día antes hemos secuestrado un pan de cocaína en Alberdi. Están molestos, están intranquilos”.“La presencia del narcotráfico no la vamos a tolerar en ningún rincón de Tucumán”, sostuvo Jaldo, quien confirmó que hay operativos permanentes en Alberdi con unidades especiales de la Policía provincial. “Vamos a ir a fondo, no solo en Alberdi, sino en todos los lugares que lo venimos haciendo”, concluyó.