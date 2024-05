Es oficial: el Gobierno congeló las tarifas de gas para evitar una suba inflacionaria

Como había adelantado la semana pasada,para evitar que se dispare la inflación.La medida fue confirmada a través del Boletín Oficial mediante la Resolución 224/2024 este lunes. El Ministerio de Economía planteó ante la Secretaría de Energía que “con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudentey los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”.Días atrás, el vocero presidencial,, había señalado como posible tal medida: "No tomamos ninguna determinación todavía pero puede ocurrir, quey acomodando para que efectivamente no haya un peso adicional sobre la gente", planteó Adorni.Durante su presentación ante el CICyP el Presidente Javier Milei admitió que en los primeros meses de su gestión había "sobre reaccionado el ajuste" en virtud de la situación heredada.Mientras que desde la Secretaría de Energía le anticiparon a las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución de gas y a REDENGAS S.A. que no se procedería con la actualización tarifaria prevista para el mes de mayo de 2024, por lo queEn efecto, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso “mantener inalterados los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024″.Los aumentos de gas iban a tener un impacto por encima de 350% y en algunos casos superando ampliamente el 400%. Por ejemplo, un usuario “R1″ de Capital Federal —la categoría que engloba al 53% de los hogares— iba a pagar unos $7.000 mensuales, según calcula la distribuidora. Implicaba una suba del 352% en comparación con los $1.547 que se pagaba hasta ahora.Mientras que un usuario de la misma categoría R1 de Provincia de Buenos Aires iba a pagar una factura estimada de $7.400 mensuales. Un aumento del 390% frente a los $1.512 que pagaba hasta el mes pasado. Por su parte, un usuario R22 iba a pasar de pagar $4.527 a unos $25.200 mensuales, es decir 456% más que antes.