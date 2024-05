La justicia internacional pidió la detención del premier israelí Netanyahu: por qué perjudica a Milei

Este lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió a ese tribunal la emisión de órdenes de arresto nada más y nada menos que contra el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, entre otros, en todos los casos bajo la acusación de que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza

Al presidente argentino Javier Milei le preguntaron en una reciente entrevista con la BBC británica si coincide con la perspectiva de "algunos de los otros aliados cercanos de Israel, como EE.UU., en que Israel debería mostrar cierta moderación en el conflicto en Gaza", a lo que el mandatario argentino respondió negando que haya habido posibles delitos por parte de la administración de Netanyahu y argumentando que no había ninguna condena internacional al respecto

A través de un comunicado, el tribunal confirmó que acusa a Netanyahu, su ministro y los líderes de la organización terrorista Hamas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los atentados del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza.El fiscal solicita en concreto la autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas.Khan considera a todos estos integrantes de HamasEn el caso del premier israelí, Netanyahu, y uno de sus funcionarios más importantes para la guerra, Gallant, el fiscal Khan es igual de duro y concreto: los acusa de, es decir, el día posterior al ataque de Hamas a Israel y fecha del inició de la actual guerra israelí en Gaza.Puntualmente, el funcionario judicial responsabiliza a ambos funcionarios israelíes del uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles pero también del “asesinato intencionado”.“Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, argumenta Khan.Además enfatiza que las solicitudes presentadas hoy a los jueces son “resultado de una investigación independiente e imparcial” de su oficina.“Guiados por nuestra obligación de investigar pruebas incriminatorias y exculpatorias por igual, mi Oficina ha trabajado meticulosamente para separar afirmaciones de hechos y presentar sobrias conclusiones basadas en pruebas a la Sala de Cuestiones Preliminares”, explicó.El fiscal de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), investiga desde 2021 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos desde 2014 por el Ejército israelí y todas las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados, lo que incluye el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y la posterior guerra israelí en Gaza.Se trata de una Corte que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Tiene 124 miembros, entre los que no está Israel, que no reconoce la investigación sobre la situación en los territorios palestinos ocupados. Tampoco reconocen su jurisdicción algunos países de oriente, así como, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia.Por su parte, Israel tachó el lunes de “vergüenza histórica” la solicitud de una orden de detención contra Netanyahu por parte de la CPI. “El fiscal general menciona al mismo tiempo al primer ministro y al ministro de Defensa del Estado de Israel junto a los abominables monstruos nazis de Hamas: una vergüenza histórica que se recordará siempre”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz.La referencia de la entrevistadora tenía que ver con que tanto el presidente demócrata de EEUU, Joe Biden, como su futuro adversario electoral, el republicano amigo de Milei Donald Trump, aseguraron que hay "excesos" por parte de Israel en el conflicto y le exigieron frenar., respondió Milei, pese a las imágenes documentadas de ataques de Israel que derivaron en la muerte de miles de civiles, incluyendo integrantes de organizaciones sin fines de lucro que ayudan en la región y estaban identificadas como tales al momento de haber sido impactadas por ataques.Ante esa respuesta, la repregunta apuntó a saber si considera que, a lo que el mandatario argentino reforzó su intransigencia: "Sí, obvio, porque todavía no ha habido una condena formal"., insistió, antes de ratificar que planea "mudar la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental".