La embajadora de España ya se fue de la Argentina por el conflicto diplomático

En medio del conflicto diplomático entre Argentina y España por las declaraciones de Javier Milei contra la esposa de Pedro Sánchez, la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, abandonó la Embajada y llegó a Madrid esta tarde (14 hora local).La diplomática acató la orden de José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, quien indicó ayer en conferencia de prensa que había llamado a la Embajada en Buenos Aires para solicitar poner a “consulta sine die” a la representante del gobierno español en Argentina.El llamado a “consulta sine die” que aplicó el canciller español implica convocar de urgencia a un diplomático de regreso a su país. Es un concepto diplomático que se utiliza en circunstancias de emergencia o premura con el objetivo de dirimir un asunto exterior con el embajador o como gesto político ante una tensión internacional.España es un socio histórico de Argentina. No sólo en el plano comercial sino también en lo cultural. La Unión Europea es el socio comercial que más invierte en Argentina luego de China y Brasil. Y las empresas españolas las de mayor peso dentro de ese bloque continental con presencia en suelo argentino.Para enfriar el conflicto, el canciller Albares Buenos citó hoy al embajador argentino en Madrid. Tras la reunión, el Gobierno argentino mantuvo su posición y ratificó que no se disculpará. España insiste con una retractación y no enviará nuevamente a su representante diplomática hasta que la situación se normalice.Según pudo conocer Infobae, Alonso Jiménez partió anoche, pasadas las 21, desde el Aeropuerto de Ezeiza a bordo de un vuelo de Iberia, con destino a Madrid. La embajadora aterrizó en la capital española alrededor de las 14 (hora de ese país) y permanecerá allí hasta tanto se destraben las conversaciones diplomáticas entre Argentina y España. Desde el círculo del ministro Albares Bueno de España confirmaron que estaba previsto que la diplomática arribara hoy a la capital española.