De que hablaron Milei y el intendente de Bahía Blanca en la Quinta de Olivos

El encuentro se desarrolló en la quinta de Olivos y sirvió para repasar los daños ocasionados por el fuerte temporal que azotó Bahía Blanca el pasado 7 de marzo. durante la charla, el mandatario y el jefe comunal analizaron el avance de las obras de desagüe y la logística del apoyo estatal destinado a las familias afectadas.

Al término de la reunión, Susbielles compartió en su cuenta de X: “Me reuní con el Presidente Javier Milei en la quinta de Olivos. Actualizamos la situación de la ciudad luego de la catástrofe y la marcha de la agenda de acompañamiento trazada por el gobierno nacional. Agradezco el encuentro y la predisposición del primer mandatario. Bahía necesitó, necesita y necesitará del acompañamiento de todos para salir adelante”.Hasta el momento, la oficina presidencial no difundió un comunicado oficial con mayores precisiones sobre los plazos de entrega de recursos ni montos específicos. el diálogo había sido anticipado por Milei en una entrevista concedida a La Nación +, donde destacó su compromiso con los distritos más golpeados por el clima extremo.Susbielles valoró la “empatía y perfil bajo” del presidente durante la recorrida por los barrios inundados días atrás. según el intendente, “tenemos los 10.000 millones y el Presidente me confirmó que están trabajando en el mandado de ayuda directa y destrabando fondos del BID para catástrofes. Me dijo que no iba dejar sola a Bahía Blanca en la etapa de la reconstrucción”.