Milei habló en el IAEF: definiciones económicas y comparación con "El Zorro"

En el marco del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente Javier Milei destacó la dolarización y se comparó con El Zorro, un personaje considerado como uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna.“Vengo a hablar sobre nuestro modelo de dolarización al que apuntamos, una dolarización endógena”, fueron las primeras palabras de Milei en la apertura de su exposición y acto seguido destacó el trabajo realizado por el ministro Luis Caputo por su gestión actual.Pero mientras avanzaba sobre sus definiciones económicas, se detuvo unos segundos para volver a hablar del conflicto diplomático con España y aprovechó para ironizar contra el mandatario español, Pedro Sánchez."Era. Tenía dos tipos de enemigos. Obviamente al Monasterio y todos sus soldados, o sea, el Estado que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciono a España. Igual. Pese a lo que diga la progresía mediática”, dijo, y luego concluyó: "Además 'El Zorro' se peleaba con los chorros, porque con ellos el comercio y la calidad de vida bajaba".Durante una entrevista con el canal LN+, el jefe de Estado nacional escaló la tensión diplomática y redobló su ataque a Sánchez, al reiteró sus acusaciones contra su esposa. En esa línea, Milei aseguró que la posición de su par europeo es alentada por el kirchnerismo para generarle problemas internos al gobierno argentino, algo que consideró como una “característica de los socialistas”.En otro orden, Milei planteó que "la tasa de interés existe porque existe el tiempo no porque hay un Banco Central que fija el interés" y apuntó que "cuando encuentren un economista y le pone junto a la tasa de interés y el ingreso, desconfíen porque es un burro"."La demanda real de dinero, en situaciones normales, es una cuestión granítica y constante que tiene que ver con el sendero de consumo a lo largo de toda la historia desde hoy hasta el fin de la humanidad", señaló.Posteriormente, pensó: "Si hay algo que puede hacer el Banco Central es daño, por lo tanto que lo mejor que puede hacer es nada. Por eso lo mejor es no tenerlo porque siempre puede aparecer un delincuente político que lo quiere utilizar para estafar a la gente".En esa línea, se refirió al tipo de cambio: "El ancla nominal tiene formas de ser determinada: una es fijar la cantidad de dinero". "Ahora que estamos bajando la inflación, sí, claro, se genera desempleo. Obvio, si estamos limpiando la basura que se estuvo haciendo los últimos 20 años, si no fuera por decir desde 1930 en adelante".Y destacó que "somos un país pequeño, por ahora, porque cuando abracemos las ideas de la libertad vamos a volver a ser un país grande"."Nosotros estamos estabilizando sin violentar los derechos de propiedad", sostuvo, y recordó que "hubo una sarta de mentirosos econochantas diciendo que nosotros íbamos a expropiar, y lo más interesante es que estamos tardando más en la estabilización porque hemos decidido no expropiar; tampoco podemos determinar cuándo será la estabilización porque es un proceso del mercado".