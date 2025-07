"Terrorismo de Estado de baja intensidad": Cuál es la situación de los presos políticos kirchneristas

En las redes, las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, crece el repudio contra la existencia de “presos políticos” en el país. Eva Mieri, Alexia Abaigar, Aldana Muzzio, Candelaria Montes, Joaquín Santos e Iván Díaz, militantes peronistas, fueron detenidos por parte del gobierno de Javier Milei y la justicia en el marco de un escrache a José Luis Espert producto de los constantes y violentos ataques del mencionado diputado nacional a diversos dirigentes, principalmente mujeres, con incitación a la violencia.La causa que investiga presuntas amenazas y un ataque vandálico sobre el domicilio del diputado nacional José Luis Espert sumó este miércoles cuatro nuevas detenciones, entre ellas la de una funcionaria del municipio de Quilmes. Crece el repudio en el peronismo y organismos de Derechos Humanos por la desproporcionada y arbitraria manera en que avanza la investigación.Entre los nuevos detenidos figura Eva Carina Alejandra Mieri, actual funcionaria y ex concejala de Quilmes, distrito que gestiona la dirigente de La Cámpora Mayra Mendoza, cuya vivienda también fue allanada con orden de presentación de documentación. Por estos hechos ya fue detenida Alesia Abaigar, la funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense, quien hace unos días fue ingresada en el penal de Ezeiza.Los operativos estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Isidro, bajo la órbita del Departamento Federal de Investigaciones. Las órdenes fueron libradas por el Juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N°2, encabezada por Juan Cruz Schillizzi.Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en las localidades de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz, y como resultado fueron arrestadas tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, lo que eleva a siete el número total de detenidos en la causa. Además de Mieri, fueron arrestados Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, presuntamente involucrados en la planificación y ejecución del "ataque".Según fuentes de la investigación, una de las detenidas estaría directamente vinculada a uno de los vehículos utilizados en el hecho: un Renault Clio. En tanto, el otro rodado, una camioneta Chevrolet S10, pertenecería a una empresa contratista del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes.La causa permanece bajo investigación y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal. Sectores críticos de la investigación aluden que por las características del escrache contra el domicilio de Espert, debiera abordarse legalmente como una contravención y no desde lo delictual.Eva Mieri desde hace más de tres horas. Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de ´la investigación´ que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado Espert”. Desde su cuenta de X, agregó: “Espert, deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancás, ¡nos vemos en las urnas!”.También se pronunció el dirigente kirchnerista Juan Grabois, quien desde las redes sociales acusó a Espert de “narcofriendly” y de “esconderse abajo de la pollera de mamá estado que tanto odia”. “El hombre duro de la provincia de Buenos Aires, el narcofriendly Espert, fue con lágrimas de facho a esconderse abajo de la pollera de mamá Estado que tanto odia para que lo defienda de unas chicas que supuestamente pusieron un pasacalle y ensuciaron la vereda de su mansión”, sostuvo.Por su parte, Eva Pietravallo, la madre de Alesia Abaigar, la primera detenida por estos hechos contra Espert, dijo que se está aplicando una “violencia indescriptible” sobre su hija. La mujer se quejó de que Abaigar pasara tres días presa, incomunicada, en una comisaría por orden de la jueza Arroyo Salgado y que después fue trasladada a la cárcel de Ezeiza, donde todavía sigue detenida. “La llevan el sábado, con las esposas puestas y encadenada al piso del móvil. La llevan a Talcahuano, allí la maltrataron de todas las maneras posibles”, relató la madre de Abaigar en declaraciones radiales. Y agregó: “Parecía una película de Netflix. ´Agache la cabeza´, le decían, y le sacaban fotos. Después la llevaron volando a Ezeiza. Estamos viviendo una violencia indescriptible”.Numerosos organismos de Derechos Humanos suscribieron un comunicado en el que reclamaron la inmediata libertad de Eva Mieri, Alexia Abaigar, Aldana Muzzio, Candelaria Montes, Joaquín Santos e Iván Díaz, por ser "víctimas de un proceso judicial arbitrario y antidemocrático". "El Partido Judicial, que detiene y proscribe a Cristina Fernández de Kirchner, es el brazo civil de la persecución política de un gobierno criminal y cruel con su miseria planificada, odiador y violento con quienes no compartimos sus ideas y menos sus formas", alude el texto.Y continúa: "Esta persecución es el complemento de una nueva gestión de Patricia Bullrich como brazo armado del hambre. La misma ministra que salió a defender al gendarme Héctor Guerrero después de haberle disparado a matar a Pablo Grillo, quien sigue luchando por su vida".Previo a exigir la libertad inmediata de los detenidos, a quienes consideran como presos políticos, los organismos denunciaron que "mientras las compañeras y compañeros son perseguidos, Javier Milei, Luis Espert, otros funcionarios y seguidores del gobierno ejercen violencia sobre militantes, periodistas, manifestantes y cualquier persona que cuestiona lo que está pasando en nuestro país sin tener ningún tipo de sanción, incluso para quienes ejercen cargos públicos". "Sin libertad política, la democracia está más que en peligro", concluye el documento.Los organismos de derechos humanos abajo firmantes reclamamos la inmediata libertad de Eva Mieri, Alexia Abaigar, Aldana Muzzio, Candelaria Montes, Joaquín Santos e Iván Díaz víctimas de un proceso judicial arbitrario y antidemocrático. Exigimos la libertad inmediata de las compañeras presas políticas y los compañeros presos políticos. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora H.I.J.O.S. Capital Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza Asociación Buena Memoria Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz Fundación Memoria Histórica y Social Argentina Movimiento Ecuménico por los Derechos HumanosPor su parte, y tras recibir en su domicilio al presidente brasileño Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner realizó una publicación en redes sociales para denunciar que “Argentina vive una auténtica deriva autoritaria” y acusar al Gobierno Nacional de ejercer “terrorismo de Estado de baja intensidad”. La expresidenta dijo que el jefe de Estado del Brasil “también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, calificando a su visita como “un acto político de solidaridad”.A continuación, Cristina cuestionó a la ministra Patricia Bullrich por la detención de las mujeres militantes que la semana pasada vandalizaron la casa del diputado oficialista José Luis Espert, enmarcando la situación en el camino autoritario que, según la ex vicepresidenta, está tomando el gobierno. La titular de la cartera de Seguridad detuvo a las militantes "a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen ‘cárcel o bala’, igual que lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo".En ese mismo sentido, aseguró que la democracia argentina "hoy está siendo vaciada desde adentro por un Gobierno que se dice 'libertario', pero que solo le da libertad a los más ricos", advirtiendo que enumerando las "violaciones a la libertad de prensa" que llevaron a que la Argentina cayera 47 puestos según el ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras. "Y eso que los datos son de antes de que dejaran en coma al reportero gráfico Pablo Grillo por documentar la marcha de los jubilados", añadió la exmandataria.