El Gobierno minimizó la corrida del dólar: "Que la gente esté tranquila, nada tiene que ver con los precios"

En medio de la suba del dólar blue y los financieros, el vocero presidencial,buscó tranquilizar y minimizó el problema al señalar que "nada tiene que ver con los precios".Ayer, el dólar blue alcanzó su precio más elevado desde el 25 de enero y cerró a $1230, con un incremento del 4,25%. Mientras que los dólares financieros impulsados fundamentalmente por la constante baja de tasas implementada por el Banco Central (BCRA) también siguieron la racha alzista.El CCL aumentó este miércoles $19,58 (+1,6%) hasta los $1.215,04, por lo que el spread con el oficial trepa al 36,5%, máximo nivel desde el 19 de febrero. Por su parte, el dólar MEP sube $22,29 (+1,9%) hasta los $1.192,57. Así, la brecha con el oficial se ubica en el 34%.“La cotización estuvo sin mucha variación durante mucho tiempo.por los desajustes que hubo en materia monetaria y fiscal en la Argentina”, indicó Adorni en su conferencia del prensa habitual al ser consultado sobre ocmo podría impactar estas subas en la inflación.En esa línea, manifestó: “Plo que no quita que la dinámica de precios esté en números altos pero que nada tiene que ver con esto. Cuando no hubo movimiento en el dólar, había inflación. Así que efectivamente no hay relación entre una y otra”.. La diferencia es que el dólar es una activo financiero y tiene algún tipo de reacción diferente a la que pueden tener otros bienes”, sostuvo hoy Adorni, quien además aseguró queEl presidente Javier Milei se refirió a la suba del dólar en una entrevista televisiva y explicó que el BCRA publica a diario la compra de reservas, la tasa de interés y el tipo de cambio oficial: “Tengo de impuesto PAIS del 17,5% (para importaciones). Eso le da un tipo de cambio de 1.090 pesos. Ese es lo que es para nosotros (es) el tipo de cambio oficial”.