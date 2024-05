Milei festejó ser la tapa de Time, pero la revista lo trata "delirante" y advierte que "se le está acabando el tiempo

La prestigiosa revista Time eligió apara la tapa de su última edición, "". Si bien el mandatario festejó en X, el medio estadounidense hizo hincapié en las publicaciones “con elogios delirantes” que comparte en redes sociales y señaló que “es posible que se le esté acabando el tiempo”.Time entrevistó y fotografió a Milei en su despacho ubicado en Casa Rosada: en la imagen que encabeza la nota se lo puede ver al Presidente en su escritorio junto a libros económicos y políticos y su nuevo texto de referencia "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". "Milei refleja la fuerza de un movimiento populista de derecha", apuntó el artículo.La Casa Rosada, con su histórico sillón azul y sus paredes con paneles ornamentados, se siente contaminada por sus predecesores, quienes, en su opinión, llevaron a Argentina a la ruina", describió la periodista VERA BERGENGRUEN al comienzo de la nota y agrega: "Pero hay un detalle que a Milei le encanta. Grabado en la repisa de una chimenea hay un león de bronce, el animal que adoptó como símbolo durante su vertiginoso ascenso al poder. Al mostrarme el vasto espacio del segundo piso, Milei señala una foto ampliada del león, apoyada en su escritorio como un tótem de su destino. 'Él me estaba esperando aquí'"."Desde que asumió el cargo,. Hasta ahora, ve señales de que su “terapia de shock” económica está funcionando", analiza la autora del texto en otro pasaje de la nota.Y apuntó: "Milei cree que es pionero en un enfoque que se convertirá en un plan global. 'Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera', me dice. 'No tengo duda'. En ese sentido, la autora señaló que "e. 'Todo el mundo sabía que el costo sería enorme', dice la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, una asesora cercana. 'Lo que estamos viviendo no le gusta a nadie. Pero no hay otra manera'".El Presidente, por su parte, posteó la imagen y la acompañó de uno de sus lemas desde que llegó a la presidencia: "Fenómeno barrial".En la publicacióny lo comparó con otros mandatarios mundiales. “Ninguno de sus homólogos es como Milei, con su temperamento volcánico, su porte de científico loco y su vena mesiánica. Y ninguno de ellos lidera una nación como Argentina, una potencia regional rica en recursos plagada de décadas de mala gestión política e inestabilidad económica, que ahora se ha convertido en un caso de prueba para las teorías de gobierno de un ideólogo radical”, describió.En un pasaje del texto, se sostiene que Milei “cree que es pionero en un enfoque que se convertirá en un modelo mundial” y cita una declaración del Jefe Estado, en una entrevista que se realizó el pasado 25 de abril. “Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera”.En su nota, Vera Bergengruen señaló que "el Presidente suele quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada, desplazándose por X, antes Twitter. Es tan prolífico en la plataforma que un programador argentino creó un popular sitio web llamado '¿Cuántos tweets le han dado me gusta a nuestro presidente hoy?'".Y apuntó: ". 'No interfiere con mi trabajo', dice Milei, quien me dice que es “adicto al trabajo” y toma descansos sólo para comer, viajar, leer textos económicos y jugar con sus perros en las perreras especialmente diseñadas que había construido. en la residencia presidencial."Muchos de los que interactúan con Milei dicen que ve el mundo a través del lente de los memes de derecha", agregó."Para reunirse con Milei, hay que pasar por la persona a la que llama El Jefe , la jefa: su hermana", señaló el Time sobre la secretaria de la Presidencia Karina Milei, que se negó a ser entrevistada para el artículo y apuntaron que el día de la entrevista con el Presidente "con chanclas plateadas con lentejuelas, custodiaba la puerta de la oficina del Presidente antes de permitirme entrar".Y describió: "Karina, de 52 años, es una extarotista que hasta hace unos años vendía pasteles en Instagram. Ahora ella controla con qué periodistas habla su hermano, qué fotos de él se publican y, según se informa, qué ministros del gabinete son contratados y despedidos".