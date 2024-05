La Iglesia reclamó al Gobierno que entregue las 5 toneladas de alimentos: "La emergencia alimentaria tiene que llamarnos a la reflexión"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,, bajo el riesgo de que se echen a perder. Este lunes la Justicia le ordenó a la gestión de Javier Milei distribuirlos."Existen dos depósitos de alimentos que tienen 5 millones de kilos de alimentos guardados.Rápidamente tienen que ser entregados", pidió Ojea en un video de la Conferencia Episcopal Argentina.En ese sentido, se refirió a la posibilidad de que los alimentos se echen a perder por estar almacenados: "Esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa por ejemplo tirar, cuando tiramos comida. Mi abuela decía que cuando tirara un poquito de pan lo besara y pensara que ese pan que pude comer y no lo comí hay otro que realmente lo necesita". "", remarcó."Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar de su alimento diario", concluyó Ojea.Ante la denuncia más de cinco millones de kilos de comida que fueron comprados por el gobierno anterior de Alberto Fernández., desde el, liderado por Sandra Petovello,y son almacenados "para situaciones de emergencias".Según explicó el secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, la asistencia a la población se canaliza a través de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH). "La comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo y se utiliza directamente para todo lo que son emergencias", sostuvo en una entrevista radial el funcionario.En medio de la disputa el juez federal,, ordenó a Capital Humano que presente en el plazo de tres días un “plan de distribución inmediata” de alimentos, que se encuentran en depósitos o galpones, “a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”.El magistrado de Buenos Aires libró “orden de presentación” para que se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos.En febrero pasado, referentes de organizaciones sociales, entre ellos, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentaron una denuncia contra Pettovello por incumplimiento en los deberes de funcionario público.