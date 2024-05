Bullrich se negó a entregar legajos de las fuerzas a la CONADI para investigar la desaparición de niños

El Ministerio de Seguridad, encabezado porpara la investigación de Delitos de Lesa Humanidad en los que se busca esclarecer la “desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.La negativa de Seguridad se manifestó mediante una nota con fecha 26 de mayo firmada por la ministra Bullrich, y el jefe de Gabinete del Ministerio, Carlos Manfroni.a través de la “Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del terrorismo de Estado”.Si bien la nota señala que la CONADI fue creada por una ley, con facultades muy acotadas, el Decreto 715 de 2004, generó dentro de esa comisión una unidad con atribuciones para pedir documentación a otros organismos del Estado y, a partir de ella, poder eventualmente iniciar investigaciones sobre hipotéticos vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad con niños apropiados durante la dictadura. Todo esto, sin necesidad de contar con una pista o una sospecha sobre determinada persona.El“En primer lugar,fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, apuntaron desde la cartera de Bullrich en respuesta a la CONADI que había pedido al Ministerio de Seguridad múltiples legajos de los efectivos de las fuerzas.En ese sentido, señalaron que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”, cuestiona más adelante.Bullrich aprovechó para manifestar que “la seguridad de una Nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado”.. Ese procedimiento, por sí mismo objetable, resulta aun más grave si se toma en cuenta que, de los términos de la solicitud, no aparece que se esté demandando un dato preciso unido a una pista certera, algo que de todos modos debería hacer el Poder Judicial. Más bien se proyecta el examen de un alto número de legajos para la eventualidad de encontrar algo que presuntamente pueda servir al requirente”, consideró la ministra.Y se agarró de los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a la intimidad, y en la ley 25.326, de “Protección de Datos Personales” para negarse a brindar información.” y que “por ello, no se brindará la información solicitada”.