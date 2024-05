Karina Milei ya tuvo su primer encontronazo "comunicacional" con Francos y ordenó corregirlo

Cuando Francos dice que Milei "no entiende la política" se refiere a algo muy simple: el Presidente no entiende por qué el sistema conspira contra el desarrollo y bienestar del país. A todos los que venimos de afuera nos pasa lo mismo... — Javier Lanari (@javierlanari) May 28, 2024

Previo a la conferencia de prensa, en lo que su primera declaración como jefe de Gabinete, Guillermo Francos , sostuvo que Javier Milei "no entiende" de política y desde el entorno de, la secretaria de la Presidencia, salieron a corregirlo.Francos se había referido esta mañana a la decisión de Milei de que él reemplace al ex coordinador de ministros Nicolás Posse en declaraciones a radio Rivadavia y había asegurado: ", porque tiene diferencias". "Yo tengo una posibilidad mayor de dialogar", consideró.Los desafortunados dichos del flamante jefe de ministros hicieron ruido y llevó al equipo de prensa del gobierno -que obedece a Karina Milei- a salir a "traducirlos". ". A todos los que venimos de afuera nos pasa lo mismo...", intentó aclarar mediante un tuit el subsecretario de prensa y periodistaLo cierto es que en la entrevista las declaraciones de Francos fueron más amplias: "El Presidente cuestiona la política, quisiera que cambie la política, pero también es cierto que tiene la sagacidad de ver que no se puede conversar con la política sin alguien que se capaz de dialogar. Y ese rol me lo asignó a mi". "", indicó.. Puede haber diferencias, eso es normal, no hay que coincidir en todos los temas. Mi función es dar mi visión y escuchar la del Presidente, y por supuesto el que manda el Presidente", concluyó el flamante jefe de gabinete.Horas después, Francos brindó una conferencia de prensa en la que agradeció a Milei la decisión: “Quiero agradecer al presidente Javier Milei por esta nueva responsabilidad que me ha dado, dándole empuje a la gestión en combinación con la situación política”.