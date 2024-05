Interna a cielo abierto en el Gobierno: quiénes son los próximos ministros que echará Milei

La salida de Nicolás Posse parece ser solo un indició de una interna que está muy lejos de acabar. La designación de Guillermo Francos como nuevo jefe de Gabinete y la primera reunión junto a los ministros en tono distendido no logra ocultar la puja de poder dentro del oficialismo que terminaría en más despidos. Quiénes son los próximos ministros que podría echar Javier Milei.En su primer día, Francos comenzó con el diseño de un "gabinete renovado". El nuevo jefe de ministros, que también reúne las tareas de su anterior cargo en el Ministerio del Interior, intenta “cambiar de aire”. Así lo describió en una entrevista el martes por la noche en TN: “Se cumplió un ciclo. Rescato la tarea de Posse en la reforma del Estado, pero es claro que tomar un gobierno desde un espacio nuevo es una tarea muy compleja y va pasando factura”. “”, señaló.El nuevo coordinador de los ministros intentó disipar los rumores que señalan que la salida de Posse se debe a que perdió en la puja de poder con Karina Milei y Santiago Caputo, ayer el nuevo jefe de Gabinete sostuvo que el ministro saliente y la hermana del Presidente “han hablado hasta ayer (por el lunes) en las relaciones normales que puede tener un jefe de Gabinete y la secretaria de la Presidencia.”.Aunque dejó entrever:, un desentendimiento. Vengo a generar consensos. El Presidente tiene confianza en mí para mejorar la situación”, remarcó.Y es que puertas adentro, el equipo de gobierno parece no ponerse de acuerdo.tras la embestida del líder de los trolls en las redes sociales. Por ahora, según consignó TN, las diferencias lo posicionan a Libarona como el próximo ministro en renunciar.En medio de los rumores de que Posse lideró un espionaje interno con un equipo de la AFI, fuentes del Gobierno le confirmaron aquePor eso, suena el nombre de su asesor de confianzacomo el nuevo titular.Otro que podría irse es, aunque no sabemos cuál es esa próxima etapa. Pero eso siempre se supo", comentó una fuente del Gobierno a El Destape. Por ahora no hay nada oficial.A Caputo, se sumaríaque no estuvo presente en el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral de Buenos Aires y que continúa con declaraciones polémicas no sólo contra las mujeres, sino contra el colectivo LGBT+, sobre el divorcio y el abuso. En la Casa Rosada quedaron molestos por sus dichos, incluso sectores conservadores de LLA criticaron sus palabras.Los movimientos del Gobierno fueron adelantados de manera oficial bajo la excusa de una “revisión”. Fue el propio". "El tema es el siguiente: usted cuando gestiona, tiene hitos.que puede salir bien o no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, n", había explicado el mandatario.Por lo que, tras asumir al nuevo cargo se le preguntó a Francos si su estabilidad dependía de la Ley de Bases. “", aclaró el jefe de Gabinete en su primera conferencia de prensa donde fue consultado por la situación de los funcionarios que dependían de Posse y señaló: “Puede haber cambios en las gestiones, no les puedo decir ahora cuáles. Posse ha presentado la renuncia junto con el secretario de la AFI. No hay ninguna cuestión pendiente por ahora”.En su primera decisión, Francos sumó a José Rolandi a su equipo. El vicejefe de Gabinete del echado Nicolás Posse estará en ese equipo, incluso participó ayer de la reunión en el Senado con Victoria Villarruel y senadores para avanzar en la Ley Bases.Además, al Gabinete se sumará oficialmente Federico Sturzenegger con un nuevo Ministerio. "en un Ministerio cuyo nombre se va a resolver en los próximos días pero que va a tener que ver con el tema de modernización del Estado y desregulación económica", adelantó el nuevo líder de los ministros.