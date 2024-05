Daniel Scioli volvió para atrás el deseo de cambiarle el nombre a los Juegos Evita

lo que no desmintió fue que el gobierno de Javier Gerardo Milei delegó el financiamiento del torneo a las provincias y propuso una reducción en el número de deportistas participantes

Luego de que se difundiera la noticia de que,Sin embargo,La noticia fue difundida por las provincias que participaron de una charla virtual con el propio ministro Scioli y tomó gran relevancia durante todo el día. Tal es así que hasta la ex titular de AySA, Malena Galmarini, se expresó al respecto en la red social X.En su posteo remarcó: “Quieren organizar otro evento en el que recortan disciplinas, desconocen su importancia como herramienta de inclusión social y desprecian a las provincias”.Otro de los que se expresó al respecto, fue el subsecretario de Deportes bonaerense, Leandro Lurati, quien desde su muro de X comentó: "Finalmente tenemos novedades sobre la realización de los Juegos Nacionales Evita: no les interesa el deporte. Hoy, después de casi seis meses sin definiciones, el secretario de Deportes Daniel Scioli se comunicó para dar esta triste noticia”.Sin embargo, la manifestación que más retumbó y menos esperaban desde el gobierno libertario fue la realizada desde la cuenta oficial de Instagram de Diego Armando Maradona, hoy manejada por sus hijos. En el posteo, acompañado por una histórica imagen de la niñez del diez, se destaca que el mejor futbolista argentino de la historia participó de los Torneos Evita en 1973 y 1974, donde fue campeón con los históricos “Cebollitas”.De manera rotunda, la cuenta de Maradona afirmó: “A lo largo de 76 años fue el evento deportivo más importante de nuestro país, y permitió que 1 millón de niños, adolescentes y adultos participen cada año en 76 disciplinas deportivas y culturales. Lamentamos profundamente que su realización sea puesta en duda”.Frente a la indignación que generó la noticia, Scioli se vio obligado a salir a desmentirlo. En una publicación señaló: “Ante las falsas versiones sobre la intención de cambiar el nombre a los Juegos Evita, las desmiento categóricamente”.El ex gobernador bonaerense añadió que los juegos se realizarán del 4 al 9 de noviembre, pero el "Pichichi” evitó referirse al feroz recorte que lleva adelante el Gobierno con respecto al torneo, donde serán las provincias y los mismos deportistas quienes deberán hacerse cargo de todos los gastos durante su participación.