Javier Milei se reúne este jueves con Mark Zuckerberg en San Francisco

El Presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron una reunión con el CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino, California. pic.twitter.com/P6DvmIyqph — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2024

En medio de una agenda cargada, el presidente Javier Milei continúa en su gira en Estados Unidos y este jueves se reúne con el CEO de Metapara ofrecer a la Argentina como polo de innovación tecnológico.Antes de la reunión con Zuckerberg,que organiza Bay Area Council. En todos los casos, como sucedió el miércoles el mandatario insistirá con su propuesta de transformar al país en un polo tecnológico.Ayer Milei y la comitiva argentina mantuvieron una reunión con el CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino, California. el libertario también se reunió con el CEO de Google, Sundar Pichai, en las oficinas centrales de la empresa en Mountain View, California, y con la Directora del Institución Hoover y ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice.Además,d, presentado por Condolezza Rice, la directora de la Institución y exconsejera de Seguridad Nacional y exsecretaria de Estado durante la presidencia de George Bush (h). Allí, el Presidente lanzó una nueva polémica frase sobre el hambre en Argentina: "De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver".A la salida del evento, Milei, reconocido por defender al Gobierno de Israel en la disputa territorial con Palestina,le gritaron al Presidente.-14:00 (hora argentina): El Presidente Javier Milei se reúne con empresarios de Start Ups del sector de la Inteligencia Artificial en San Francisco, Estados Unidos.-19:45: El Presidente diserta en el Pacific Summit, organizado por Bay Area Council.-20:15: El Presidente se reúne con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.