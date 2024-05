Milei defendió la ausencia del Estado: "La gente se va a morir de hambre y va a decidir algo para no morirse"

El Presidente disertó en la Universidad de Stanford en medio de la polémica por la falta de entrega de 5.000 millones de kilos de alimentos y en un contexto donde la pobreza ronda el 49%. Desde Estados Unidos, dejó una nueva frase polémica a la hora de defender la no intervención del Estado."Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse", manifestó ante los estudiantes universitarios.Y remató: "No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver".Esta es la segunda vez en la última semana que Milei se refiere al tema del hambre. Durante de la 81° Exposición Angus en La Rural, sostuvo que "si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle", al responderle a un ciudadano que le recriminó que "la gente no llega a fin de mes".La frase pronunciada ante el auditorio de la universidad estadounidense recordó al debate que mantuvo con el dirigente Juan Grabois en el canal Net TV en 2022, cuando defendió el "derecho de la gente a morir de hambre".En el acalorado cruce, el dirigente social manifestaba su posición sobre la ausencia de una libertad total de las personas en una sociedad como la actual, en la que hay millones de pobres: "Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado por 18 horas, 14 o 10, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad", dijo.Frente a esto, el referente libertario Milei respondió "bueno, pero vos también podes elegir si querés morirte", lo que motivó la interpelación del periodista y moderador del debate, Jorge Fontevecchia. "¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?", preguntó el periodista. Para su sorpresa, Milei no dio marcha atrás con sus palabras sino que fue más allá y contestó: "Cada uno puede hacer de su vida lo que le da la gana".