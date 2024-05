CABA: registraron la primera muerte de una persona en situación de calle y lo relacionan con las bajas temperaturas

Un hombre de 41 años en situación de calle murió el pasado 26 de mayo y consideran que es el primer fallecimiento de una persona en esta temporada de frío en la Ciudad de Buenos Aires.“El pasado domingo 26 se dio, lamentablemente, la primera muerte del invierno de una persona en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires:”, señaló, referente de la organizaciónen declaraciones a Somos Télam, quien apuntó: "Sería la primera muerte en situación de calle asociada a las bajas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires para este año”A fines del año pasado, el Renacalle se relevó un total de 8.028 personas en situación de calle y algunos colectivos estiman que ese número puede haber trepado actualmente hasta alcanzar los 12 mil.La muerte de este hombre, en un día con una mínima de sólo 3.5ºC en la Ciudad, se registró en la entrada de un comercio ubicado en la calle Vidt 2086, a sólo dos cuadras del shopping Alto Palermo. “. La policía interviene, avisa al SAME y ahí verifican que está muerto”, explicó Ávila.“Si bien las causas del deceso se van a saber cuando esté la autopsia que ya solicitamos,. Cuando no hubo un accidente o una pelea o un ataque de arma blanca o disparo, nuestra concepción es que ‘murió en la calle’, posiblemente de hipotermia, en este caso”, agregó.En ese sentido, el dirigente de Proyecto 7 consideró: “–como pasar de 22 a 5 grados-, se sufre más en la calle, porque en esas condiciones una neumonía te lleva enseguida”.En este contexto, Ávila contó que la última muerte en situación de calle por causas no violentas en la Ciudad había ocurrido “antes de Navidad”, también asociada a las temperaturas aunque, en este caso, altas “porque con los primeros calores fuertes pasa lo mismo que con el frío”, que el organismo se descompensa, en este caso por deshidratación o alteraciones de la presión arterial.Tras los polémicos operativos de "orden y limpieza" de personas en situación de calle que celebró Jorge Macri, Ávila reclamó al jefe de Gobierno porteño que “deje de vender tanto humo” y habilite los ingresos por presentación espontánea de personas en situación de calle a los llamados Centros de Inclusión Social.estos centros porque la gente para acceder ahí tiene que llamar al 108 y esperar que le manden un móvil para que después el BAP lo lleve. Si no es así, no pueden ingresar”, criticó.Y apuntó: “Despuésporque nadie quiere esperar 6 o 7 horas un móvil para que te vaya a buscar y te lleve a un lugar. Los móviles tardan un montón, y capaz cuando llegan la persona no está más y se perdió la posibilidad de que alguien ingrese a un lugar. En cambio, si esa persona va directamente, es probable que ingrese y se quede”.Para el referente de Proyecto 7 es necesario “apostar a que la gente vaya” a los centros y contrarrestar “una campaña de desprestigio sobre estos lugares que si bien no son lo ideal y hay mucho que mejorar”, son necesarios para que no se produzcan muertes evitables, sostuvo.