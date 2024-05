Tras echarlo, Sandra Pettovello denunció a Pablo De la Torre por "falta de transparencia" ante la Oficina Anticorrupción

La ministra de Capital Humano,, denunció al ex secretario de Niñez y Familia,, ante la Oficina Anticorrupción por "falta de transparencia" en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en galponesEste viernes, tras echar ayer al ahora exsecretario de Niñez y Familia, la ministra ordenó la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento. El vocero presidencial,confirmó en su habitual conferencia de prensa la denuncia que se realizó desde el Ministerio de Capital Humano hacia el hombre ligado a Patricia Bullrich: ""."Como corresponde y porque es su obligación como funcionaria pública, lpuntualizó el vocero y agregó: "Somos respetuosos de todos los involucrados que no es sólo de la Torre".Adorni, además, dio los motivos oficiales que llevaron al despido de De la Torre: "Con de la Torre surgieron dos temas: hay un tema que implica efectivamente problemas en la gestión y la información que requería la ministra Petovello sobre algunas cuestiones, entre ellas algún detalle adicional que había requerido la ministra en relación a temas de alimentos que no estaba obteniendo".El funcionario de La Libertad Avanza (LLA) señaló que de igual manera "ocurre con el resto de los funcionarios,. Cuando alguien pierde confianza, efectivamente se toma la decisión de reemplazarlo".Adorni también admitió que el cronograma de entrega de los alimentos retenidos "no está definido". "La primera fecha de vencimiento se da el 7 de julio, un lote menor de alimentos, y otro el 30 y el primero de agosto, leche", señaló."Es falso que se estaban venciendo. Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No se van a repartir por repartirse porque están destinado a urgencias. Las asistencias alimentarias a comedores va por otro carril", expresó tratando de restarle importancia a que sólo tienen un mes para que se echen a perder gran parte de los productos.