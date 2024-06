Retención de alimentos: Lousteau pidió citar a Pettovello al Senado para que dé explicaciones

Sandra Pettovello tiene que venir a dar explicaciones al Senado.



Citamos a la Ministra de @Mindecapitalh para que rinda cuentas sobre la falta de transparencia en los procesos de compra, almacenamiento y reparto de los alimentos destinados a comedores en todo el país, que… — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 31, 2024

El senador nacional radicalpresentó un proyecto de resolución para que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , sea citada por la Cámara de Senadores a dar explicaciones sobre la retención de las cinco mil toneladas de alimentos.El presidente del radicalismo invocó el artículo 71 de la Constitución Nacional, para que la ministra comparezca ante el Senado “”.Además solicitó “una rendición de cuentas sobreen referencia al ahora ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, que fue echado por la titular de la cartera y la solicitud agregó: "Como también un informe general de la situación al momento de asumir el ministerio y el plan de gestión y planificación de las políticas alimentarias y sociales del Gobierno”.Al compartir su pedido en redes sociales, el senador señaló que "en apenas 72 horas la ministra pasó de calificar a los alimentos como 'productos de mala calidad' a distribuirlos 'de manera inmediata'."."Lo que está en juego es el acceso de millones de argentinos a la alimentación más básica. Por eso,, remarcó.en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en galpones. "No trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza, cuando alguien pierde confianza efectivamente se toma la decisión de reemplazarlo", explicó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la salida del funcionario.En los fundamentos de su pedido, Lousteau recordó: “Desde hace más de una semana asistimos a un conflicto que tiene como responsable al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, respecto a la compra, almacenamiento y distribución de alimentos no perecederos. Hemos sido informados al respecto por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó que los alimentos en cuestión no eran para distribución a comedores sino para situaciones de emergencia”.El senador porteño detalló: “a la catarata de renuncias y despidos de funcionarios que a días de asumir, terminaron fuera del gobierno sin mayor explicación,. Lo que motivó una denuncia contra la ministra y resoluciones tomadas por el Fiscal y el Juez”