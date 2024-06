Los aumentos de junio que traen un fuerte impacto en los bolsillos: servicios públicos, combustibles, transporte y peajes

Si bien la inflación de mayo marcaría una nueva desaceleración respecto al mes anterior, se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios públicos, combustibles y transporte en junio que pondrán presión al indicador del Indec y que golpearán el bolsillo de los consumidores.El caso más paradigmático es el de las tarifas de electricidad y de gas porque la Secretaría de Energía fue instruida a comenzar desde junio con la quita de subsidios en usuarios residenciales de ingresos bajos y medios, aunque hasta el viernes no se había precisado en qué proporción. Se sabe que se trata de un universo de casi 7 de cada 10 hogares.Los fuertes incrementos registrados en el primer cuatrimestre, de hasta 450% promedio, fueron sobre los conceptos de distribución y transporte, para recomponer los ingresos de esas empresas.En abril, se registró un fuerte aumento en el rubro de servicios públicos: saltaron 35,6%, acumularon 110,5% en lo que va del 2024 y 311,6% en los últimos 12 meses. La inflación había arrojado 8,8%, 65% y 289,4%, respectivamente.Por su parte, la nafta y el gasoil aumentaron desde este sábado primero de junio un 3,5% promedio en todo el país. La suba se debe al incremento que definió el ministro Luis Caputo en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el traslado de la devaluación que aplicaron las petroleras YPF, Shell, Axion y Puma. En julio el traslado a surtidores del componente impositivo podría ser de hasta 18%, según está definido en el último sendero oficial de actualización que modificó en la última semana Economía.De esta manera, la nafta súper pasó a costar entre $905 por litro en estaciones de servicio de YPF, donde hasta el viernes se vendía a $870. En tanto, la nafta premium pasó de $1.074 a $ 1.117. Asimismo, el gasoil común pasó de costar $918 a un nuevo valor de $950. El diésel premium ahora cuesta $1.196.En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no subirán los pasajes de trenes y de colectivos. Sin embargo, el Gobierno porteño definió que desde este sábado el subte aumenta desde $574 a $650, pese a que el Poder Judicial de la Ciudad había suspendido el cronograma de actualización, aunque no hubo cambios debido a la apelación que hizo el gobierno de Jorge Macri. Pero, en caso de que la apelación sea rechazada, desde la semana próxima la tarifa podría volver a 125 pesos.Por otro lado, la Ciudad decidió una suba del 35% en las tarifas de los peajes de ingreso y egreso a la CABA, que partirán desde $903 para motos y llegarán hasta $21.320 en hora pico para el caso de vehículos de 5 ejes o más. El nuevo cuadro tarifario rige desde este sábado para quienes circulen por las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Retiro II, Sarmiento, Salguero, Alberti y Paseo del Bajo.