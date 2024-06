Con foco en neocolonialismo y legitimación de discursos de odio, se realizará el tercer Plenario del Pensamiento Nacional y Popular

La jornada se llevará a cabo el sábado 8 de junio en la Universidad Nacional de Lanús, ubicada en la Avenida 29 de Septiembre 3901 de Remedios de Escalada, en dicho partido de la zona sur del Gran Buenos Aires.

La Universidad Nacional de Lanús será sede del, una serie de encuentros que convocan a intelectuales, docentes, trabajadores de la cultura y de los medios de comunicación para ofrecer una alternativa al “griterío de las redes sociales".Tras los dos primeros eventos organizados en las Universidades Nacionales de Quilmes (bajo el lema “Moderación o Pueblo”) y de La Plata (“Todos con Cristina”), en esta oportunidad la convocatoria es bajo la consigna “Patria Sí: aportes para el debate del campo popular ante el gobierno de Milei".Algunos de los temas que se plantean debatir son “el neocolonialismo, la legitimación de los discursos de odio, y las consecuencias de una nueva convergencia entre los grupos económicos locales y el capital financiero internacional”.“Estamos atravesando un momento crítico. A seis meses de su asunción, el presidente Milei -que se había presentado como un experto en crecimiento económico con y sin dinero- aumentó la pobreza, la indigencia y la desocupación de nuestro pueblo. No obstante, su gobierno conserva cierto apoyo social y nos plantea el desafío sobre cómo encarar esta etapa”, señala el documento que se ofrece como disparador del Plenario.El texto afirma que “tras la mala performance socioeconómica de los gobiernos de la última década, en particular del Frente de Todos; una tendencia mundial de gobiernos de ‘nuevas derechas’ como relevo de la insatisfacción democrática; la legitimación social de los 'discursos de odio' con el atentado a Cristina como epítome material; la desconfianza de la política derivada en gran medida de la experiencia de la pandemia; la construcción de una figura y un discurso asociado a la ideología las redes sociales son algunas de las razones principales que permiten interpretar el triunfo de Milei, en el contexto, además, de la crisis interna de Juntos de por el Cambio”.Y añade: “Si Milei encarna el momento 'algorítmico' de la política, como candidato de diseño del capitalismo de plataformas, es porque las redes sociales no son 'neutrales'. Para que ese sistema funcione, uno de los mayores combustibles de nuestras actuaciones y de los datos que producimos online es el resentimiento. El nuevo orden económico transforma hasta la última fibra de nuestra subjetividad con el fin de producir valor económico. El odio y el resentimiento son entonces un efecto y a la vez un ordenador básico del capitalismo en auge bajo el signo de la economía financiarizada”.Además de enumerar las razones del triunfo de Milei y realizar una caracterización provisoria de su gobierno, el texto coincide en afirmar que “el proyecto de Milei es neocolonialista”, tal como lo expresó Cristina Fernández de Kirchner, y que “se trata de un plan de saqueo de los recursos naturales y de remate del patrimonio público nacional en favor de los grupos económicos. La gestión de la economía en manos de un personero de los fondos financieros extranjeros es el segundo brazo de la tenaza que acomete agresivamente sobre las condiciones de vida y trabajo de las mayorías populares y las capacidades productivas del empresariado nacional”.“Ante esta perspectiva -continúa el documento- corresponde al peronismo asumir que no habrá soberanía nacional, bienestar social, ni libertades democráticas y desarrollo económico sin la conformación de un bloque histórico capaz de controlar las principales palancas del poder (políticas, culturales, económicas, militares) para cambiar estructuralmente nuestra sociedad”.Y avanza en una propuesta concreta para el debate interno: “Creemos que la reconstrucción del peronismo debe tener un perfil kirchnerista. Los gobiernos de Néstor y Cristina fueron el último momento de la historia reciente favorable a las mayorías populares. Allí debemos encontrar el origen de nuestra inspiración y confianza para la reconquista de un país justo e igualitario. El programa político del futuro solicita más kirchnerismo, no menos”.En ese sentido, promueve que “la mejor respuesta es la organización política. Organizarse es protegerse. Como dice el General Perón en el Modelo argentino: ‘La comunidad debe ser conscientemente organizada. Los pueblos que carecen de organización pueden ser sometidos a cualquier tiranía’. La libertad está del lado del colectivo organizado, no del individuo. ‘Se tiraniza lo inorgánico, pero es imposible tiranizar lo organizado’. Al amor y la igualdad, hay que sumar la responsabilidad política de organizarnos, fomentando la politización del pueblo'”.Por último, el documento concluye haciendo un llamamiento a “elaborar una revisión crítica de nuestra historia reciente, encontrar los instrumentos intelectuales para pensar una coyuntura inédita e ir construyendo nuevas síntesis, verdades relativas que aporten a la acción política del futuro. Como determinó Cristina en el acto de Quilmes: ‘Tenemos una inmensa responsabilidad, también como oposición, de rediscutir este país, reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante'”.