Por la motosierra en el Correo Argentino, el Gobierno pone en riesgo las elecciones del 2025

El juez federal Juan José Baric advirtió sobre el desarrollo de los comicios si continúan los despidos, retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas en el Correo Argentino, y aseguró que Gendarmería o el Ejército no podrían suplir ese rol porque tienen “funciones diferentes”.Tal como informó este domingo Página 12, “hay conmoción en Tribunales” y, en especial, en el juzgado federal número 1, el Juzgado electoral, encargado de la supervisión y organización de los comicios en todo el país. La razón es que los 5 mil despidos y retiros voluntarios en el Correo Argentino impedirían, hoy por hoy, organizar el voto de los ciudadanos.“Esto es un derrumbe, hecho por gente que no piensa, que no planifica nada”, dicen en las oficinas que dan a la calle Tucumán, en el Palacio de Justicia, donde funciona el juzgado que preside María Romilda Servini.El Correo es el corazón de todo el operativo electoral. Por ejemplo, se utilizan 16 mil vehículos del Correo, mulas y hasta lanchas para llevar las urnas y todo el material, incluyendo las planillas y las boletas de cada partido. El Correo mueve los padrones, los manuales de capacitación y hasta los biombos de cartón que se usaron en 2023.Pero, además, es el Correo el que reúne los primeros resultados a través de telegramas y esas planillas se juntan en centros regionales y luego en Capital Federal. Por lo que dicen en Tribunales, entre los despidos y retiros, están los empleados que vienen realizando el trabajo técnico y gran parte del personal que conocen cómo se hacen los traslados y la operatoria de los dos días previos y el día mismo de una elección nacional.Según consigno el portal La Arena, el Correo amagó con frenar los retiros voluntarios porque los especialistas electorales que no fueron despedidos se sumaron a los retiros, dada la inestabilidad y la incertidumbre por el futuro, pero tampoco esa medida se concretó. De manera, que ya hay unos 5 mil echados o que se fueron y se menciona que el total será de 7 mil de un total de 16 mil. O sea que quedarán 9 mil.Además de la pérdida de las fuentes laborales, ahora se suma un nuevo problema si continúan los cierres de las sucursales. Las elecciones legislativas del año que viene en La Pampa, por ejemplo, podrían estar en problemas y esa mala noticia también les llegó “a la mayoría de los jueces con competencia electoral”, según indicó el juez federal Juan José Baric al portal LA ARENA.“Si las elecciones fueran el fin de semana que viene seguro que habría problemas. Sin dudas. Pero entendemos que va a primar el sentido común y van a solucionar el inconveniente en breve”, afirmó y aclaró que Gendarmería o el Ejército no podrían suplir el rol del Correo porque “son funciones diferentes” las que cumplen los organismos.