Mayra Mendoza rechazó los cuestionamientos de la diputada libertaria que "intenta justificar el desastre de Milei y Pettovello"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, respondió a las acusaciones de la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien afirmó que en Quilmes se guarda comida "llena de caca de ratas". En una fuerte réplica, Mendoza aseguró que los comentarios de Lemoine buscaban justificar "el desastre de Milei y Pettovello" y desacreditar su gestión con mentiras.

Me enteré esta mañana, que anoche en su militancia libertaria por TN, una diputada nacional a la que todos le pagamos su dieta con los impuestos, estuvo justificando el desastre de Milei y Petovello… y OBVIAMENTE ensuciando a nuestra gestión con mentiras, como es su costumbre. — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 4, 2024

Mendoza expresó:La intendenta también señaló: "Dos cosas: la tierra es redonda y los que no entregan y dejan vencer la comida son ustedes. El que en 5 meses ya aumentó la pobreza, el desempleo, todas las tarifas, el precio de los alimentos y destruyó políticas públicas de protección de la población como ENIA, Acompañar, etc".Mendoza continuó su crítica al afirmar: "Además aumentaron la inseguridad, porque dejaron a PBA sin los fondos que estaban destinados a la prevención del delito. Les pedimos responsabilidad, gobernar no es un juego ni una aventura, la vida de millones depende de sus decisiones, que no los guíe el odio ni la ignorancia".Para finalizar, Mendoza invitó a los críticos a visitar las instalaciones municipales y ver la diferencia en la gestión: "Y si tanto les preocupa como está nuestro galpón municipal los invito cuando quieran a recorrerlo. Y les dejo unas fotos de cómo los recibimos en 2019 y como está ahora".