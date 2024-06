Javier Milei reiteró que renunciará a su jubilación de privilegio

Además de amenazar con vetar la nueva roforma jubilatoria que logró media sanció en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei anunció que renunciará a la jubilación de privilegio."El Presidente”, así lo informó a través de un comunicado la Oficina del Presidente de la República Argentina donde señalaron que la decisión se da con el propósito de rectificar lo acontecido en la Cámara de Diputados de la Nación, y en consonancia con la determinación del Poder Ejecutivo de desmantelar el entramado normativo de privilegios políticos".En ese comunicado,que calificaron de ser “que, de entrar en vigencia, destruiría todo el esfuerzo y los logros fiscales obtenidos en los últimos seis meses”.“Esta madrugada, tras aumentarse 80% el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia: reincidir en el déficit, en la espiral inflacionaria y en la obligación de contraer deuda”, indicaron desde la Casa Rosada.Desde el Gobierno, aprovecharon el comunicado para cargar contra la oposición dialoguista que votó a favor de la nueva fórmula jubilatoria: “Esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner”. También volvieron a indicar que si en el Senado consiguiese la sanción definitiva, el Presidente recurrirá al veto “de ser necesario”.“Esta administración reitera su decisión inquebrantable de mantener el equilibrio fiscal, utilizando todas las herramientas que proporciona la Constitución Nacional, incluyendo el veto, de ser necesario”, remarcaron y señalaron: “El Presidente ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política recurriendo al Congreso en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis, y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar Políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina. Al día de hoy esa buena voluntad no ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia”.Por último, acusaron a los diputados opositores de haber “dilatado el tratamiento de la Ley Bases, han agredido sistemáticamente al Gobierno Nacional, y todas las semanas proponen una nueva agenda legislativa dedicada a entorpecer el programa económico de este gobierno”.“Algunos actores quieren que la Argentina siga por el mismo rumbo que nos ha condenado al fracaso. Eso no va a pasar con este Presidente. La Argentina ha cambiado y el mandato popular será defendido con todas las herramientas del Poder Ejecutivo”, concluyeron.Desde el entorno del diputado de Máximo Kirchner cruzaron al mandatario por sus dichos. “Ayer se trabajó con otras bancadas para mejorar la jubilación de millones de argentinos y argentinas. El Presidente tiene distorsionada la visión sobre el Congreso. No hubo trampa, hubo un trabajo mancomunado para mejorar la situación de millones de compatriotas”, indicaron.