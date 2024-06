Para el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, el Congreso es un gasto inútil

Sesión especial ayer en Diputados. 14 horas de reflectores, café, pasajes de diputados del interior, sonido, fotografía, horas hombre de 257 diputados más toda la gente q nos asiste en la Cámara.

Todo gasto inútil que pagan los argentinos (incluídos los jubilados) y sólo tiene... pic.twitter.com/uJrOSJnlPV — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) June 6, 2024

El diputado nacional Bertie Benegas Lynch publicó un tweet con una particular queja sobre la iluminación y otros servicios del Congreso de la Nación en el marco de la sesión especial que aconteció ayer en la Cámara Baja, y que dejó como resultado la media sanción a un proyecto de movilidad jubilatoria, y lo hizo luego de alcanzar un acuerdo entre el bloque kirchnerista y los sectores de la oposición dialoguista., escribió el legislador junto a una foto de las lámparas del recinto.En este sentido, el libertario de la primera hora indicó quePor la contradicción de que pese a ser parte del cuerpo de legisladores de la Cámara Baja, el hombre cercano a Javier Milei, considera que la actividad del Congreso de la Nación es un “gasto inútil” en la medida en que no aprueban las iniciativas libertarias, los usuarios de las redes no tardaron en llenarlo de críticas, viralizando el tuit.