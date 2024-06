Milei defendió su gestión económica por su "creativa contabilidad" e insistió con la quita de las jubilaciones de privilegio

El presidente Javier Milei brindó un discurso en la exposición Agroactiva 2024 en Santa Fe, donde defendió su gestión económica gracias a su "creativa contabilidad" e insistió en que renunciará a su jubilación de privilegio."Voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Si yo hago bien mi trabajo, yo voy a poder seguir trabajando en en el sector privado cuando deje este puesto", sostuvo Milei, y remató: "Si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta".Acompañado por José Luis Espert, el mandatario criticó a la Cámara de Diputados por "bloquear la eliminación de jubilaciones de privilegios" y afirmó: "A mí me importa un rábano, yo voy a renunciar a la mía".En otro tramo de su exposición, Milei volvió a defender su gestión económica gracias a su "creativa contabilidad", por la que aseguró haber bajado la inflación "del 17.000% al 50%"."La inflación mayorista de diciembre dio 54% mensual. Eso, anualizado, da 17.000%. La inflación mayorista de abril fue del 3,4%, que anualizada da el 50%. Yo entiendo que eso es un montón. A mí me revienta tener ese nivel. Pero veníamos del 17.000%. Logramos esa baja en cuatro meses, es histórico porque no hay registros de ello", sostuvo.La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva ley de movilidad jubilatoria, lo que no tardó en desatar la furia de Milei, quien aseguró que, en caso de que sea aprobada en el Senado, la vetará.Pero el enojo del Presidente no quedó ahí, sino que en la noche de este miércoles la Oficina de Presidencia lanzó un extenso comunicado en la red social X, donde ratificó su postura de cara a una posible aprobación que beneficiaría a los jubilados: "Milei vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina".