Una nueva renuncia sacude al Ministerio de Capital Humano: se fue un asesor clave de Pettovello

En los últimos días hubo una catarata de despidos y renuncias que alcanzó, al menos, a 20 cargos de las secretarías de Niñez y Familia, Educación y Trabajo. Este viernes a la noche se dio un movimiento más: presentó su renuncia Fernando Szereszevsky, jefe de asesores y un colaborador clave de Sandra Pettovello en medio del escándalo por los alimentos que el Ministerio no entregó y se vencieron.Fuentes cercanas al jefe de asesores explicaron a La Nación que el funcionario presentó su renuncia porque “debía cumplir con obligaciones en el ámbito privado” y por “temas familiares”. Szereszevsky -que durante el menemismo trabajó como vocero de Alberto Kohan, fue manager de Charly García y ahora trabaja con la banda Ratones Paranoicos en paralelo a la función pública- es un íntimo amigo personal de Sandra Pettovello. Dentro del ministerio era su ladero en la diaria y su nexo con las distintas secretarías de Estado.Consultado por La Nación, Szereszevsky se limitó a responder sobre su salida: “Desde que asumí sabía que en mayo tenia que trabajar en la gira de Ratones Paranoicos. Dilaté la renuncia todo lo que pude, pero los viajes y los compromisos privados son incompatibles con la gestión”.Su salida es el corolario de una semana compleja para Pettovello. El conflicto se inició con el despido del secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, denunciado por el propio ministerio en Comodoro Py por presunto desvío de fondos a través de contratos firmados con el Organismo de Estados Iberoamericanos (OEI). A partir de allí, se especuló con la salida de la ministra, pero Javier Milei dio la orden a todo el gabinete de protegerla públicamente.Aferrada a su subsecretaria de Legales, Leila Gianni, la titular del Ministerio de Capital Humano tiene en su haber un largo listado de denuncias de corrupción pero no logra destrabar las cuestiones operativas de su cartera por los movimientos constantes de funcionarios. En los seis meses que lleva de gestión, ya se fueron cerca de 40 de segundas, terceras y cuartas líneas de la megacartera que absorbió a cuatro ministerios y a la Anses.El desplazamiento de De la Torre se efectuó luego de una declaración ante escribano público de Federico Fernández, director administrativo de la Secretaría de Niñez y Familia, quien aseguró que en su área se desviaron fondos de los contratos OEI de forma espuria. Aconsejado por su abogado personal, no obstante, este funcionario se negó a firmar dicha acta, que fue redactada el jueves de la semana pasada en el edificio del exministerio de Trabajo. Una versión que circuló indicó que Fernández fue presionado a dar el testimonio que sirvió de base para la denuncia penal contra De la Torre en Comodoro Py. En Capital Humano lo niegan.