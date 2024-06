Adorni cruzó a un periodista para defender a Pettovello: Me parece que vos tenés un problema"

En medio del escándalo y las investigaciones al Ministerio de Capital Humano desatada por los alimentos retenidos en dos depósitos, el vocero presidencial,volvió a defender a la ministraante las preguntas de uno de los periodistas que participaba de la conferencia en Casa Rosada.Una de las acusaciones a la cartera es la contratación de funcionarios públicos mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) de manera terciarizada. El periodista Nicolás Gallardo, acreditado por CNN Radio, cuestionó si el Gobierno tenía algún tipo de prueba física sobre la inocencia de la ministra en la causa. “El Gobierno asegura que ella es inocente, ¿qué pruebas hay de que no tiene nada que ver con los acuerdos que ella misma firmó?”, preguntó."Evidentemente no es suficiente para contestarte el apoyo del Presidente y de todos nosotros, sumado al trabajo que viene realizando, y debería serlo.”.Y agregó: “Suficiente prueba es todo lo que está haciendo y todo lo que muestra”. En ese momento, el periodista lo interrumpió y cuestionó si esa consideración personal del funcionario era una prueba suficiente. “La inocencia no se demuestra, mi amigo”, ironizó Adorni y siguió: “El Gobierno no tiene que demostrar la inocencia de Pettovello”.Tras esto, el vocero fue consultado sobre la versión que apunta a que el Gobierno se podría desprender de las Subsecretarías de Educación y Trabajo, a cargo de Carlos Torrendell, como parte de una “defensa” a Pettovello, para quitarle así responsabilidades en una cartera muy cargada. “No”, respondió contundente, y negó también que el secretario vaya a salir próximamente del Gobierno.Cabe señalar que antes de que Gallardo realice su pregunta, el vocero le hizo un "chiste" señalándole: "Hoy no hiciste ruido, debería felicitarte".A seis meses de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni ensayó una autocrítica de la gestión, en la que no mencionó ninguno de los escándalos de Capital Humano, pero sí indicó que "uno de los errores que se cometió fue pensar que la política iba a entender el tiempo que corría en la Argentina"."Consideramos que el camino transitado fue con un gran éxito y es el que pensamos seguir recorriendo", remarcó Adorni y destacó las acciones y medidas que el Gobierno aplicó en estos meses en la economía aunque aclaró que "el resto está por hacerse". "" expresó Adorni."Parte de la política va a entender el tiempo que corre ahora" subrayó Adorni en su crítica a la política, a la que apuntó como el obstáculo para el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones por la votación de la Ley Bases en el Senado.