Es oficial: el Gobierno derogó la medida que le permitía a las aseguradoras no brindar el servicio de grúas

El Gobierno oficializó la derogación de la medida que autorizaba a las aseguradoras a dejar de prestar el servicio de grúa y remolque a sus asociados a partir del próximo mes.Mediante la Resolución 269/2024 publicada en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Ejecutivo dejó sin efecto la medida que iba a comenzar a seguir desde el 24 de julio próximo."Reincorpórese los textos de las cláusulas 'CG-CO 4.1. Gastos de Traslado y Estadía Cláusula de emisión obligatoria' y 'CA-CO 15.1. Servicio de Remolques' en el inciso a.1) del Anexo del punto 23.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), conforme su anterior redacción”, sostuvo el Gobierno.A pesar de que el vocero presidencial,, había confirmado que no se revertiría la decisión de modificar el servicio de grúas ofrecido por las compañías aseguradoras en todo el país,, que incluyeron una acción colectiva de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA).La normativa que fue derogada había planteado el objetivo de desregular el sector, “proteger al ciudadano” y aumentar la competencia. Incluso,La modificación que beneficiaba a las aseguradoras, de haber seguido adelante,”, y obligaba a los usuarios a resolver el problema por su cuenta.Así los seguros sólo tendrían la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico en los casos de “accidente, incendio y robo y/o hurto”, Sin embargo, la medida quedó derogada., serán por cuenta del Asegurador, aunque con la indemnización lleguen a exceder la suma asegurada, los gastos normales, necesarios y razonablemente incurridos por:a)o al de su aparición en caso del robo o hurto, donde se pueda efectuar su inspección, reparación o puesta a disposición del asegurado.b) La epara su guarda a los efectos de su reparación o puesta a disposición del asegurado.Además deberá seguir brindando e. La asistencia al vehículo consiste en el servicio de auxilio mecánico de emergencia o remolque para cualquier tipo de falla, avería mecánica o accidente que sufra el automotor asegurado, que le impida continuar su normal circulación, y se presta durante las 24 horas, los 365 días del año.La Asistencia, cualquiera sea la causa, como por ejemplo que no se hubiera pagado el premio del seguro de conformidad con lo establecido en la cláusula de cobranza respectiva.Cabe recordar que la asistencia podrá ser solicitada por el asegurado o el conductor autorizado por él. En tanto que se especifica que la aseguradora podrá contratar con terceros, denominados “Prestadoras”, la ejecución efectiva de la Asistencia.La normativa estipula que la cantidad de kilómetros de ida y de vuelta para el servicio de remolques no podrá ser inferior a 100 kilómetros. Mientras que los servicios anuales no podrán ser inferiores a 6 servicios y los servicios mensuales no podrán ser superiores a un servicio por mes.