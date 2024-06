Bullrich analizó junto a Pullaro los primeros seis meses del Plan Bandera

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizaron un balance de los primeros seis meses del Plan Bandera, que tiene como objetivo reducir los índices de violencia y seguridad ciudadana en la ciudad de Rosario a causa del narcotráfico.En su discurso, Bullrich detalló: “Los resultados son un conjunto de acciones determinadas y decididas a pesar de haber tenido en el medio una crisis que no puso en jaque. Los números nos favorecen enormemente, en abril tuvimos la mayor caída al mes anterior en Rosario, este descenso implica retomar el territorio por parte de las fuerzas federales y policía de Santa Fe".A su vez, la titular de la cartera de Seguridad puso énfasis en la baja de la criminalidad, pero afirmó que todavía “falta mucho” para que la ciudad portuaria alcance "la normalidad”.“En los procesos más importantes del continente donde se bajó el delito, nunca pudieron en tan poco tiempo bajar tanto los homicidios”, agregó Bullrich.En esa línea, aseguró que uno de sus objetivos es que los argentinos "vuelvan a Rosario los fin de semana y vean que vuelve la paz y la normalidad".Por su parte, Pullaro agradeció el apoyo de la Casa Rosada y de Bullrich y continuó: “Nosotros sabíamos que esta era una pelea que había que dar. No decimos que la ganamos ni que la vamos a ganar, tenemos prudencia y trabajamos para que estos números que hoy estamos mostrando, se sigan mejorando”.En su balance, el mandatario provincial indicó que trabajaron “con estrategia y táctica para llegar a los lugares” que querían y debían llegar. Y apuntó contra la administración provincial anterior: “No nos olvidemos que acá en Santa Fe hubo un ministro que dijo que los narcos habían ganado la batalla”.“Pero acá hubo una ministra de Seguridad de la Nación, un gobernador y un intendente que se plantaron y que dijeron que eso no era así, que íbamos a pelear para cambiar esa realidad”, argumentó el referente del radicalismo santafesino, que llegó a la Gobernación el año pasado. Del encuentro participó también el intendente de Rosario, Pablo Javkin.