Lousteau adelantó que votará contra la Ley Bases:A las empresas se les da todo, pero los jubilados tienen que esperar

El senador radical,adelantó queque se debate este miércoles junto al paquete fiscal en la Cámara alta al señalar que el proyecto "destila una construcción de privilegios para unos pocos" y postula "”.Por eso presentamos un dictamen alternativo, a pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para no poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas”, manifestó Lousteau poco antes de terminar su monólogo que duró más de 35 minutos.En esa línea, remarcó: “Queremos un estado más eficaz, más chico, pero que sea más sensible y más justo.”.Previamente el radical decidió cuestionar al Gobierno y sus contradicciones entre lo que aseguran tener como objetivo y lo que propone la ley.“El Gobierno sostiene que ley bases es fundamental, que representa el despegue definitivo de la Argentina igual que con el DNU 70 se hacia un mejor estado, pero después subieron las prepagas, la nafta y desapareció el financiamiento universitario”.“Este proyecto del oficialismo tiene más vicios que virtudes”, lanzó y afirmó: “”. “Para las grandes empresas hay menos impuestos y previsibilidad por 30 años y en el paquete fiscal, para los multimillonarios hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben cuánto van a cobrar el mes que viene” remarcó.Y remarcó: “”.El senador radical también se refirió a la problemática del financiamiento de las universidades. “El Gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento de las universidades, pero lo unico que hizo fue actualizar una parte muy pequeña, que son los gastos de mantenimiento” criticó.En ese sentido, Lousteau además cuestionó la paralización de las obras públicas: “Otra ausencia significativa en la iniciativa del Ejecutivo es la falta de preocupacion por la infraestructura de este pais.No lo habían aceptado, por suerte ahora sí”, señaló.“Si no pueden considerar a los jubilados, a la educación, a las pymes locales en las grandes inversiones e incluirlas como corresponde, si no pueden terminar las obras públicas pendientes,. Casi todo lo que hay en la Ley Bases destila una construcción de privilegios para unos pocos,”, concluyó Lousteau en contra de la Ley Bases.Hasta ahora, la votación se encuentra virtualmente empatada, con 36 legisladores a favor de las iniciativas de la Casa Rosada y 36 que se oponen. De mantenerse la paridad, la vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá que definir el resultado de la votación por lo que de extenderse la sesión el Presidente no viajará a la cumbre del G7 en Italia, para que la Vicepresidenta no deba asumir sus funciones mientras él no está.