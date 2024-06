Kicillof apuntó contra Milei:"Que haya presos por manifestarse en democracia es un espanto"

La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024

Tras su regreso de Italia donde se reunió con el Papa Francisco, el gobernador bonaerense,, cuestionó la represión durante el tratamiento de la Ley Bases, que terminó con la detención de 33 personas, y cruzó al Gobierno de Javier Milei: "Que se laven la boca antes de hablar de golpe de Estado".. Evidentemente venimos de una etapa de muchísimas marchas multitudinarias, con los mismos sectores -por decirlo así-, todas pacíficas y expresándose pacíficamente de forma masiva. No hubo ningún episodio de violencia porque lo que se intenta, precisamente, es repudiar los discursos violentos y los posicionamientos que tiene el propio Gobierno", sostuvo Kicillof en declaraciones con Radio AM 750 sobre los incidentes.El miércoles durante el tratamiento del proyecto de la Ley Bases en el Senado, fuera del recinto hubo una violenta y brutal represión que terminó con 33 manifestantes detenidos, de los cuales 17 fueron excarcelados, a los que el Gobierno los acusar de delitos gravísimos como "terrorismo" y "sedición" tras la presentación del fiscal Carlos Stornelli. El mismo Ejecutivo sacó un comunicado en el que felicitó a las Fuerzas de Seguridad por su accionar, en lo que consideraron, "reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado"., repudió Kicillof y aseguró: "Ya estuve trabajando hoy para colaborar para que esta situación termine inmediatamente. Inmediata libertad a los detenidos.".El gobernador advirtió que, que se trató solo de una manifestación de diversos sectores y de muchos trabajadores y trabajadoras de manera espontánea. "No sé de qué están hablando,. Uno no tiene el detalle de cada cuestión pero mostrar así una protesta en oposición a una ley espantosa, horrible y muy dañina que agrede diversas áreas...", remarcó."Había muchísima gente en la Plaza,analizó el mandatario provincial y señaló: "Ponen presa a gente que no está haciendo nada parecido a terrorismo o golpe de Estado,". "Que el propio Estado manifieste esto, genera mucha preocupación", lamentó Kicillof.La juezaresolvió, tras las indagatorias realizadas durante la jornada de este viernes, excarcelar a 17 detenidos de las 33 personas privadas de su libertad tras represión en el Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases.Solo horas antes el fiscal Carlos Stornelli había solicitado la prisión preventiva para las personas detenidas y los había imputado por los delitos de "terrorismo" y "sedición".El Ministerio de Seguridad envió a la Justicia un informe sobre los gastos en los que incurrió para el operativo de seguridad de la jornada en el que señala que"Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones", agrega el texto, que justifica la envergadura del operativo "debido a los desmanes de los grupos sediciosos". Patricia Bullrich a cargo de la cartera pretende cobrarle los gastos a las 33 personas que estuvieron detenidas.