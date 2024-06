Silvina Batakis advirtió que el ajuste de Javier Milei "va a aumentar la tasa de mortalidad"

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires,, advirtió que “″, en consecuencia a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.Batakis alertó sobre la falta de acceso a medicamentos y alimentos, un problema grave desde que comenzó la administración de La Libertad Avanza (LLA) y sus políticas de recorte. “Cuando tenés un adulto que empieza a tomar un remedio día por medio te va a aumentar la tasa de mortalidad,”, remarcó la ministra en declaraciones a Canal 9.“Hay pacientes diabéticos que ya no pueden acceder a los medicamentos que antes conseguían y vemos que se les tiene que amputar una pierna. E”, lamentó la ex presidenta del Banco Nación durante la getión de Alberto Fernádez.Batakis citó un reciente informe de UNICEF, que indicó una reducción del 54% en el consumo de frutas y verduras, y un aumento del 24% en la ingesta de harinas entre niños, niñas y adolescentes (NNyA), y remarcó que el deterioro económico que reduce la compra de alimentos de calidad, “afecta a esa población, pero también al futuro de todos los argentinos, porqueEn ese sentido, la ministra bonaerense alertó queDe acuerdo a la encuesta de ese organismo de Naciones Unidas de mayo, los ingresos del 48% de los hogares argentinos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes con una diferencia de 7 puntos más con respecto al año anterior, cuando así lo manifestaban el 41%, y de 15 puntos más si la referencia es 2022, cuando eran el 33%.Mientras que(en 2023 habían respondido afirmativamente el 64%);(57% en el período de la encuesta, cuando el año pasado lo expresaba el 44%)(el 58% dice que consume menos, contra el 44% del año pasado). Significa -según UNICEF Argentina- que, subrayó Batakis.Además, consideró que la precariedad económica influye en el aumento en la delincuencia, especialmente en delitos relacionados con el narcotráfico. “Cuando dejas de percibir ingresos o no te alcanzan para fin de mes,. Esas denuncias hoy aumentaron un 80%”, aseveró la funcionaria encargada de las políticas habitacionales.En respuesta a una pregunta sobre si “estadísticamente, se va a morir más gente en la provincia” de Buenos Aires, Batakis remarcó que